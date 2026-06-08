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Decizie definitivă: Telefoanele generalului Vlad Gheorghiță rămân la DNA. Șeful Statului Major trebuie să plătească 600 lei cheltuieli judiciare

Adina Anghelescu
Decizie definitivă: Telefoanele generalului Vlad Gheorghiță rămân la DNA. Șeful Statului Major trebuie să plătească 600 lei cheltuieli judiciare
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DNA efectuează percheziții informatice, în continuare, în dosarul în care a început urmărirea penală care vizează rețeaua generalilor din MApN, inclusiv asupra telefoanelor șefului Statului Major al Armatei, generalul cu patru stele Vlad Gheorghiță.

Instanța Curții de Apel București a respins, luni, cererea acestuia pentru restituirea telefoanelor mobilule reținute de procurori.

Decizia instanței

Anchetatorii au solicitat instanței această respingere deoarece consideră că, în urma percheziției informatice, pot fi elucidate aspecte importante legate de probatoriu sau legături de cauzalitate.

Instanța a respins și o cerere de neconstituționalitate formulată de avocatul generalului Vlad Gheorghiță:

„În baza art. 29 alin. (6) din Legea nr.47/1992 republicată, respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.165 alin. (2), art.166 şi art.171 C.proc.pen., art. 34 alin. (1) din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi dispoziţiilor art. 112 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.

În temeiul art.250 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 171 alin.2 Cod procedură penală respinge, ca nefondată contestaţia formulată de petentul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse prin ordonanţele nr. 50/3/P/2025 din data de 02.06.2026 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie — Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari şi a modului de aducere la îndeplinire.

În temeiul art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul la plata sumei de 600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale”.

Decizia este definitivă.

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