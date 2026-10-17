Câte clase a absolvit Maurice Munteanu, de fapt. Ce meserie are concurentul Asia Express 2025.

Maurice Munteanu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni din industria de fashion din România. Deși mult timp a fost celebru pentru rolul de jurat în emisiunea „Bravo, ai stil!”, Maurice are o cu totul ală meserie.

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Nu mulți știu faptul că numele său real este, de fapt, Marius Munteanu. Totuși, nu a ales apelativul „Maurice” pentru televiziune sau lumea modei, ci este un nume primit în copilărie, de la bunicul său. După ce un profesor i-a făcut cadou un disc cu muzica lui Maurice Chevalier, celebrul actor și cântăreț francez, „Maurice” a devenit mai mult decât o simplă poreclă, conform CANCAN.

Maurice s-a născut în București și tot aici a și studiat. A urmat Liceul „Grigore Moisil” din Capitală, iar ulterior a dat admiterea de trei ori la Facultatea de Teatru. Nu a reușit să fie admis, astfel că s-a concentrat pe alte domenii. A urmat două facultăți, Facultatea de Drept și Facultatea de Jurnalism.

De-a lungul timpului, a activat în presa de lifestyle și modă, colaborând cu publicații precum The One și Dilema Veche. Ulterior, a devenit Fashion Editor al revistei Elle România, funcție pe care a ocupat-o timp de aproape 25 de ani. În această perioadă, s-a impus drept una dintre vocile cunoscute ale industriei modei din România și a contribuit la numeroase proiecte editoriale.