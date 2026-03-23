Asia Express 2026. Nume surprinzătoare în noul sezon de la Antena 1. Cheloo și Maurice Munteanu se află printre concurenți

Asia Express 2026. Antena 1 a oferit publicului numele concurenților care vor face parte din sezonul 9 al show-ului. Printre participanți se află artistul Cheloo, precum și Maurice Munteanu, fostul jurat de la Kanal D. „Drumul Mătăsii” va oferi un real mix de vedete, în noul sezon. Iată lista participanților mai jos, în articol.

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express va aduce, din nou, un real mix socio-cultural. „Drumul Mătăsii” se va desfășura din primăvara acestui an, în zone precum Uzbekistan, Kârgâzstan și Kazahstan. Antena 1 aduce nume surprinzătoare în cursă, iar printre cele 9 echipe se află Cheloo și Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, precum și Maurice Munteanu, alături de Connie Preda, designer.

Cheloo şi Mihai Ban: „Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul”.

Cele 9 echipe de la Asia Express 2026

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar;

Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, Connie Preda, designer, fondator și director creativ al unei platforme de evenimente culturale;

Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă;

Comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă;

Fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu;

Fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu;

Influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă;

Mirela Retegan şi fiica ei, Maya;

What’s UP şi soţia lui, Miky.

„Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte.

Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine”, spun Mirela Vaida și Oana Tomoiag.

