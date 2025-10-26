Chiar în ziua sfințirii, Maurice Munteanu lansează un atac dur la adresa proiectului Catedralei Mântuirii Neamului: „Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului”

Maurice Munteanu lansează un atac dur la adresa proiectului Catedralei Mântuirii Neamului, pe care îl descrie drept „catedrala megalomaniei” – un simbol al unei mentalități de stat care confundă credința cu spectacolul finanțat din bani publici. Într-o postare pe Facebook, Munteanu afirmă că noul edificiu nu este o expresie a spiritualității naționale, ci o manifestare a aroganței și a complicității dintre Biserică și autorități.

„Grotescul are și el catedrala lui. CeMeRe S.A. — catedrala megalomaniei, se ridică peste oraș ca o replică aurită a Casei Poporului: două monumente ale aceleiași boli — credința că mântuirea se poate cumpăra cu bani publici”, spune acesta.

„Penitență colectivă” pe bani publici

Munteanu subliniază că sumele uriașe alocate de stat, adică peste 270 de milioane de euro, nu reprezintă o investiție în spirit sau comunitate, ci într-o „penitență colectivă impusă din vârful instituțiilor”. El compară noua construcție cu Casa Poporului, și sugerează că România ridică monumente nu ale credinței, ci ale puterii și orgoliului:

„Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului. Adică aceeași boală, altă tămâie: megalomania sfințită.”

Mesajul său se încheie cu o nouă observație: problema reală nu este existența acestor structuri, ci faptul că societatea a ajuns să le accepte fără revoltă.

„Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”, scrie Munteanu.

