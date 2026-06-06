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Mausoleul din Parcul Carol, deschis pentru public. Programul de vizitare

Mausoleul din Parcul Carol, deschis pentru public. Programul de vizitare
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Mausoleul din Parcul Carol, deschis pentru public / Sursa FOTO: Facebook PMB
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Cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la inaugurarea sa de către Regele Carol I, Parcul Carol își așteaptă vizitatorii în cel mai cunoscut loc al său – mausoleul. Primăria Capitalei a anunțat că monumentul își va deschide ușilor pentru cei interesați.

„Sărbătorim 120 de ani de Parcul Carol! Mâine (n.r. – sâmbătă, 6 iunie) este ziua cea mai mare de când Regele Carol l-a inaugurat. Astfel că-ți oferim ceva inedit: să vizitezi Mausoleul! Locul unde, într-o zi obișnuită, nu avem voie nici măcar să urcăm treptele”, notează pe Facebook Primăria Municipiului București.

Cine a ridicat mausoleul din „Carol”

Monumentul va fi deschis sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00, iar vizitatorii vor putea să viziteze sala centrală și să admire piese de o importanță simbolică uriașă. Printre altele, și urna cu pământ adunat de pe mormintele ostașilor necunoscuți. De asemenea, în cele 14 alveole ale complexului vor rula proiecții speciale cu scene din Primul Război Mondial.

Mausoleul tronează în punctul cel mai înalt și mai vizibil al Parcului Carol și este păzit 24 de ore din 24 de militari români. La monument arde neîncetat o flacără, în memoria eroilor căzuți la datorie pentru apărarea patriei.

Parcul Carol a fost amenajat între anii 1900 și 1906 pe Dealul Filaretului și a găzduit Expoziția Generală Română din 1906. Evenimentul a marcat 40 de ani de domnie ai Regelui Carol I, 25 de ani de la proclamarea Regatului României și 1.800 de ani de la cucerirea Daciei de către împăratul Traian.

Pe lângă lacul de agrement, parcul găzduiește monumente precum Mormântul Ostașului Necunoscut, Arenele Romane, Turnul lui Țepeș și Fântâna Cantacuzino.

Mausoleul a fost construit de regimul comunist între 1959 și 1963 cu scopul de a servi drept necropolă pentru liderii de partid. După Revoluție, odată cu mutarea rămășițelor foștilor demnitari comuniști, clădirea a fost reinterpretată ca spațiu de comemorare a eroilor neamului românesc.

„Loc dedicat cinstirii militarilor”

„În 2006, ansamblul a fost consacrat ca Memorialul Eroilor Neamului, devenind un loc dedicat cinstirii militarilor și personalităților care au contribuit la apărarea României”, mai transmit reprezentanții Primăriei.

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