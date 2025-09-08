Prima pagină » Turism » Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad ȚEPEȘ, situată la 35 km de București. În anii 1970, arheologii au găsit un schelet fără craniu

08 sept. 2025, 17:03, Turism
Vlad Țepeș a domnit de trei ori ca voievod al Țării Românești (între octombrie și noiembrie 1448, între 1456 și 1462, și între 1475 și 1477), fiind cunoscut pentru actele sale de cruzime, considerate „oripilante” de contemporanii săi chiar și pentru standardele medievale.

După ce a fost înlăturat prima oară, a comis atrocități care i-au adus titlul de „Țepeș-Vodă”.  A băgat în țeapă boierii pe care i-a acuzat de corupție și trădare. Negustorii sași povesteau că semeni de-ai lor, împreună cu copiii acestora, erau trași în țeapă și arși de vii. Când otomanii au invadat Țara Românească, au găsit un câmp de o suprafață mare, acoperit cu mii de țepi cu cadavre înfipte.

Vlad Țepeș a rămas în istorie și pentru atacul surpriză de noapte asupra taberei otomane de la Târgoviște, încercând să-l asasineze pe însuși sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Închis de Matei Corvinul, regele Ungariei, Vlad Țepeș a fost înlocuit de fratele său mai mic, voievodul Radu cel Frumos, care era susținut de otomani.

Moartea lui Vlad Țepeș

Întors din captivitate, Vlad Țepeș și-a recăpătat tronul pentru a treia oară, dar a fost ucis în circumstanțe necunoscute la Snagov pe durata invaziei otomane.  Laiotă Basarab a devenit noul voievod cu sprijinul otomanilor. Se spune despre Vlad Țepeș că ar fi fost decapitat, iar capul i-a fost trimis sultanului la Constantinopol, înfipt într-o țeapă. Craniul n-a fost recuperat niciodată.

Fără a mai aminti faptul că voievodul a devenit sursă de inspirație pentru legenda lui Dracula,  istoricii susțin că trupul voievodului ar fi fost îngropat la Mânăstirea Comana, situată la 35 km distanță de București.

Sursa Foto: Google Maps

Unde se află Mânăstirea Comana

Mânăstirea Comana, un lăcaș de cult ortodox, este situată în comuna Comana, județul Giurgiu. În forma sa originală, a fost o mânăstire fortificată construită la 1462, de către Vlad Țepeș. Fiind abandonată după moartea voievodului, mânăstirea a fost complet demolată și reconstruită în 1589 de către voievodul Radu Șerban. Noua mânăstire a fost fortificată cu ziduri și cinci turnuri.

Între 1699 și 1703, mânăstirea a fost renovată de către Șerban Cantacuzino. În 1861, dascălul și publicistul Ioan Brezoianu a descoperit fundația mânăstirii originale clădită de Vlad Țepeș. În anii 1970, o echipă de arheologi a  descoperit un schelet,  fără craniu, băgat într-un sicriu putrezit ce era situat în cavoul mânăstirii originale. Istoricul Constantin Rezachevici a speculat că era trupul voievodului Vlad Țepeș.

Alți istorici sugerează că voievodul ar fi fost îngropat la Mânăstirea Snagov. Între anii 1933 și 1934, o echipă de arheologi condusă de Dinu Rosetti, a găsit un sicriu, cu un schelet îmbrăcat în straie de voievod și cu obiecte de mare preț. Scheletul a dispărut chiar când a fost preluat de Muzeul de Istorie de la București, încă dinainte de începerea analizelor.  Localnicii cred că trupul voievodului s-a descompus rapid din cauza condițiilor meteo de pe insula pe care se află mânăstirea construită, înconjurată de lacul Snagov.

Deasupra capacului sicriului era un vas de ceramică. Nimic altceva. Nicio inscripție, nicio indicație că ar fi aparținut voievodului.  Matei Cazacu a avansat posibilitatea ca „doar pielea scalpului și a feței voievodului a fost trimisă la Poartă, nu craniul cu totul”. El susținea că adevăratul mormânt era „situat în mijlocul pronaosului, la o mare adâncime”. Mânăstirea Snagov este considerată drept locul de veci al temutului domn.

Vezi aici lucrarea istoricului: The Tomb of Vlad Tepes

Alte atracții

Însă, în cursul săptămânii ar putea fi aglomerat, potrivit Secret Romania, de aceea, este mai indicat pentru turiști să viziteze mânăstirea numai în weekend. Mânăstirea este un loc ideal pentru turiștii care vor să-și petreacă weekendul nu doar pentru că este încărcată cu istorie, ci și datorită frumuseților naturii care înconjoară lăcașul de cult: delta râului Neajlov.

Turiștii pot călători cu barca în delta Neajlov pentru a admira fauna bogată, de la rațe la stârci.  Pădurea poate fi un loc ideal pentru plimbări cu bicicleta, mai ales toamna, când frunzele copacilor îngălbenesc și oferă o priveliște de neuitat. În interiorul mânăstirii se află un mausoleu dedicat soldaților români căzuți la datorie în Primul Război Mondial, fiind depozitate craniile și oasele acestora.

Cimitirul de campanie a fost amenajat de feldmareșalul Anton Ludwig August von Mackensen în incinta mânăstirii Comana, în toamna anului 1916. Au fost înhumați între 516 și 762 de militari, din care peste 400 erau români, neidentificați și azi.

Sursa Foto: Shutterstock/ Google Maps

