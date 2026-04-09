Prima pagină » Știri externe » Cum a ajuns acest oraș din Austria una dintre cele mai atractive destinații de weekend din Europa

Cum a ajuns acest oraș din Austria una dintre cele mai atractive destinații de weekend din Europa

Uită de Viena sau Salzburg. Există un alt oraș din Austria care câștigă rapid teren în preferințele turiștilor: Graz. Cu o scenă culinară remarcabilă, spații verzi spectaculoase și o combinație rară între istorie și modernitate, Graz devine alegerea ideală pentru un city break reușit.

Un oraș ignorat prea mult timp

Deși este al doilea oraș ca mărime din Austria, Graz a stat mult timp în umbra marilor sale „surori imperiale”. Pe nedrept.

Orașul impresionează prin farmecul său istoric: un fost castel medieval cocoțat pe deal, case baroce elegante, turle de biserici și acoperișuri înclinate, toate încadrate de munți împăduriți. Este genul de loc care pare desprins dintr-o carte poștală, dar fără aglomerația turistică sufocantă.

Unde trecutul întâlnește viitorul

Graz este împărțit de râul Mur în două lumi: estul istoric și vestul modern. Simbolul acestei fuziuni este Kunsthaus Graz, un muzeu de artă contemporană supranumit „extraterestrul prietenos” datorită formei sale neobișnuite. Departe de a fi respins, a devenit un element central al identității orașului.

În apropiere, găsești și insula artificială Murinsel, o structură futuristă din sticlă și oțel, luminată spectaculos noaptea. Zona Lendplatz completează tabloul cu magazine creative și inițiative artistice moderne.

Ce vezi într-un weekend în Graz

Începe cu urcarea pe Schlossberg, fie pe jos (260 de trepte), fie cu funicularul. Sus te așteaptă celebrul turn cu ceas și una dintre cele mai frumoase panorame urbane din Europa.

Coboară apoi spre centrul vechi, unde piața principală pulsează de viață. Vizitează Grazer Dom, o catedrală gotico-barocă impresionantă, și mausoleul lui Ferdinand II, recognoscibil după cupolele sale turcoaz.

Regiunea este bogată în ingrediente locale, iar tradiția culinară a fost rafinată în secolul XIX de autoarea Katharina Prato, care a adus preparate mai ușoare și mai echilibrate.

Astăzi poți gusta păstrăv cu ciuperci de pădure, pui prăjit în stil stirian sau produse locale precum uleiul din semințe de dovleac, brânzeturi artizanale și hrean specific regiunii.

Piețele locale sunt deschise aproape zilnic, iar restaurantele variază de la fine dining la cafenele autentice, toate la standarde foarte ridicate.

Primăvara, momentul ideal

Primăvara transformă Graz într-un oraș viu. Parcurile înfloresc, malurile râului devin perfecte pentru plimbări sau ciclism, iar activitățile în aer liber sunt peste tot. Nu rata Grădina Botanică sau o excursie la Schloss Eggenberg, un palat baroc spectaculos, înconjurat de grădini și păuni.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

