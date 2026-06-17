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Messi, direct în istorie după ce a marcat toate golurile în Argentina – Algeria 3-0, la Cupa Mondială

Messi, direct în istorie după ce a marcat toate golurile în Argentina - Algeria 3-0, la Cupa Mondială
Messi, direct în istorie după ce a marcat toate golurile în Argentina - Algeria
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Superstarul Lionel Messi a intrat direct în istorie după cele trei goluri marcate în Argentina – Algeria 3-0, la Cupa Mondială. Partida s-a disputat pe Kansas City Stadium, în primul meci din Grupa J.

Legenda vie a fotbalului a arătat că vârsta reprezintă doar un număr pentru el. Messi va împlini 39 de ani la 24 iunie.

Messi, primul hat-trick la „mondial”

Messi a reușit primul hat-trick al acestui turneu final (minutele 17, 60 și 76), stabilind mai multe performanțe cu acest prilej. El a ajuns la 16 goluri marcate la cele șase ediții de Cupă Mondială la care a participat și a egalat recordul deținut de germanul Miroslav Klose.

Pentru Leo Messi a fost selecția cu numărul 200 în naționala Argentinei și al 27-lea meci la Cupa Mondială (record), având în total 121 de goluri.

Tripla căpitanului naționalei Albiceleste a venit la exact 20 de ani de la debutul său la un asemenea turneu, ediția din Germania 2006.

Meciul a început cu două goluri anulate pentru ofsaid, unul marcat de Messi (min. 5), iar altul, de Chaibi (min. 8). În min. 17, Messi a fost angajat de De Paul cu o pasă de 30 de metri, a pătruns și a șutat de la 20 de metri, marcând în poarta apărată de Luca Zidane, fiul legendarului Zinedine Zidane. Argentina nu și-a asumat riscuri, dar a controlat jocul, lăsând puține spații adversarilor. Chaibi a avut două acțiuni periculoase, dar șutul său centrare a fost respins de „Dibu” Martinez.

În min. 60, Messi a reușit dubla, reluând în poartă mingea respinsă de Zidane la șutul lui Mac Allister.  Messi a închis tabela în min. 76, cu un șut din marginea careului, după pasa lui Nico Gonzalez.

Fosta glorie a Barcelonei argentinianul a ajuns la cinci meciuri consecutive cu gol marcat la Cupa Mondială, o serie care alimentează speranțele campioanei mondiale că poate lupta din nou pentru trofeu.

Tot marți, alte două vedete ale fotbalului mondial au ieșit în evidență. Kylian Mbappé a înscris de două ori pentru Franța în victoria cu Senegal (3-1) și a ajuns la 14 goluri la „mondiale”, în timp ce Erling Haaland a reușit o „dublă” pentru Norvegia în succesul cu Irak (4-1).

Spectacol în Kansas City făcut de argentinieni

Meciul disputat la Kansas City s-a transformat într-o adevărată sărbătoare pentru fanii Argentinei. Mii de suporteri au umplut tribunele stadionului și au cântat pe tot parcursul serii pentru idolul lor. Atunci când Messi a fost înlocuit, cu puțin timp înainte de final, întreg stadionul s-a ridicat în picioare. A fost un nou episod într-o poveste care continuă să sfideze timpul și care îl apropie tot mai mult pe argentinian de statutul unanim de cel mai mare fotbalist din istorie.

Dacă Argentina va continua parcursul la această Cupă Mondială, recordul lui Klose ar putea deveni în curând istorie.

Argentina va juca următoarele meciuri pe 22 iunie, cu Austria, și pe 28 iunie, cu Iordania.

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