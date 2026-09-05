Prognoză toamnă 2026. Pe ce dată vin ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather.

Toamna lui 2026 se anunță cu schimbări importante ale vremii în București, iar una dintre întrebările care îi preocupă deja pe români este: când ar putea apărea primii fulgi de zăpadă în Capitală.

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Prima lună de toamnă a acestui an a început cu temeperaturi ridicate, specifice verii. Conform meteorologilor, luna septembrie ne va aduce în continuare zile călduroase. Temperaturile se vor situa între 23 și 35 de grade Celsius, iar ploile vor fi destul de rare, conform meteorologilor Accuweather.

Cu toate acestea, în luna octombrie lucrurile se schimbă. Temperaturile vor scădea simțitor, astfel că vom avea parte de o vreme mai răcoroasă. Valorile termice vor oscila între 15 și 24 de grade Celsius. De asemenea, zilele ploioase vor fi și ele mai dese.

Ultima lună de toamnă vine cu surprize. Potrivit prognozei, primii fulgi sunt așteptați pe 8 noiembrie, iar precipitațiile sub formă de ninsoare ar urma să continue și pe 9 și 10 noiembrie. Totodată, termometrele vor indica valori cuprinse între 6 si 17 grade pe timp de zi și -2 și 8 grade Celsius în timpul nopții.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.