În ce zi vine frigul în România, potrivit ANM. Prognoza meteo pentru vineri, sâmbătă și dumincă

Prognoza meteo ANM anunță că, în România, vine frigul. Deși sunt prognozate temperaturi ridicate, de duminică, vremea se schimbă radical.

„Să ne bucurăm de zile frumoase, că azi, mâine, chiar și sâmbătă sunt maxime de 28-30 de grade, vineri în Câmpia Română. 28-29 de grade în Capitală, dupa care sâmbătă urmează o răcire în vest și nord a țării, iar duminică și în restul teritoriului”, a declarat Elena Mateescu la România TV.

Mâine, joi, vremea se anunță predominant frumoasă în toată țara, cu valori peste normalul perioadei. Temperaturile vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și în jurul a 28 de grade C.

Vineri, potrivit meteorologilor, vremea se va răci în vest, nord-vest și parțial în centru, dar valorile diurne se vor menține în general peste cele specifice datei, în timp ce în restul teritoriului va fi în continuare cu mult mai cald decât în mod obișnuit pentru această dată. Cald va continua să fie și în București, cu temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 11…13 grade.

Sâmbătă, valorile termice diurne mai scad. Cerul va avea înnorări, vor fi posibile descărcări electrice în sud-vest și pe alocuri, în rest. Cu toate acestea, vremea se va menține încă frumoasă în București, cu valori termice în jurul a 26 de grade C, ziua, și 12…14 grade noaptea.

Duminică însă, vremea va continua răcirea, cerul va fi temporar noros și va ploua în majoritatea zonelor țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade, iar cele minime între 4 și 14 grade C. Noaptea și dimineața, pe zone mici, va fi ceață.

În București, temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 9…11 grade. Cerul va avea înnorări mai ales pe parcursul zilei când temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat.