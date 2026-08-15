Prognoză toamnă 2026 | Temperaturi neobișnuite în septembrie, octombrie și noiembrie, în București și în celelalte orașe din România, potrivit meteorologilor EaseWeather.

Deși vara se apropie de final și majoritatea oamenilor se gândesc deja cu nostalgie la sezonul estival, există o veste care i-ar putea bucura. Toamna aceasta vine cu temperaturi neobișnuite, inclusiv în luna noiembrie, când ar trebui să avem parte de temperaturi specifice începutului de iarnă.

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Astfel, dacă nu ai apucat încă să îți planifici concediul la mare sau vrei să revezi litoralul, temperaturile care ne așteaptă în luna septembrie sunt mai mult decât potrivite.

După cum se poate observa în imaginile de mai jos, temperaturile sunt mult peste mediile specifice perioadelor respective. Astfel, în septembrie vor fi chiar temperaturi de vară, situate între 22 și 30 de grade Celsius, iar zilele ploioase vor fi destul de rare.

În octombrie, vom avea parte de temperaturi specifice lunii septembrie. Maximele vor urca chiar și la 22 de grade Celsius. Spre deosebire de luna precedentă, va ploua mai des, conform prognozei EaseWeather.

De asemenea, în noiembrie sunt anunțate temperaturi de 19 grade, nicidecum specifice ultimei luni de toamnă, ci mai degrabă lunii septembrie. Vom avea parte de ploi, dar mult mai puține față de cum ne-am obișnuit până acum.