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Mihai Gâdea anunță “minutul de bucurie” la Antena 3 CNN dacă USR va pleca de la guvernare: „Ce rușine pe România, Țoiu la Externe / Miruță la Apărare”

Mihai Gâdea anunță “minutul de bucurie” la Antena 3 CNN dacă USR va pleca de la guvernare: „Ce rușine pe România, Țoiu la Externe / Miruță la Apărare”
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În cadrul emisiunii pe care o moderează la Antena 3 CNN, Mihai Gâdea anunțat că azi, în ziua în care are loc învestirea Guvernului Niculescu, va fi un „minut de bucurie” pe post, dacă USR va pleca de la guvernare. Prezentatorul TV numește posibilul moment unul de „dezmăț”, precizând numele Oanei Țoiu și al lui Radu Miruță.

Mihai Gâdea a anunțat că vafi un „minut de bucurie” în direct, la Antena 3 CNN, dacă USR va pleca de la guvernare, după votul de învestire. El i-a criticat pe Oana Țoiu și pe Radu Miruță, afirmând că numirea lor în funcțiile de miniștri de Externe și al Apărării reprezintă „o rușine pentru România”.

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Radu Miruță și Oana Țoiu. Sursă foto: Mediafax Foto.

„Un minut de bucurie mâine. Eu am să fiu în direct, mâine, toată ziua, pe post și dacă trece Guvernul Niculescu, facem un minut de bucurie. Va fi, așa, un dezmăț, un minut, pentru că scăpă de Țoiu, ministrul de Externe. Ce rușine pe România, ce rușine ca cineva ca Țoiu să fie ministru de Externe, ca Miruță să fie ministrul Apărării. Ce rușine pe România, uitați-vă și dumneavoastră la așa ceva”, a spus Mihai Gâdea în emisiunea pe care o prezintă la Antena 3 CNN.

Radu Miruță anunța demisii ale membrilor USR, după ședința de învestire a noului Guvern Niculescu

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a anunțat că USR își va retrage reprezentanții din funcții marți, după votul de învestitură pentru Guvernul Niculescu. El a criticat decizia PNL de a susține noul Executiv. Ministrul interimar al Apărării a mai spus că USR nu îl va vota, invocând principiile partidului.

„PNL a declarat că va vota acest guvern de oameni cu semnul întrebării. USR a declarat că nu va vota sub nicio formă pentru că sunt momente în viaţă când trebuie să te ţii de nişte principii. România are nevoie de guvern, dar a vota orice compunere a guvernului cu orice tip de oameni nu este o scuză care să acopere nevoia unui guvern.

Marţi, după şedinţa de Parlament, toţi reprezentanţii partidului USR îşi vor da demisiile, evident. Diferenţa este că noi nu votăm un astfel de guvern şi îmi pare rău că PNL a luat decizia să voteze. După aprecierea mea, scuza nu ţine cu urgenţa oricăror alte decizii, în condiţiile în care formaţiunea propusă arată cum arată”, a afirmat Radu Miruţă.

Votul de învestitură are loc marți, 20 octombrie

Votul pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu este programat marți, de la ora 14:00. Premierul desemnat va avea 30 de minute pentru prezentarea programului și a listei miniștrilor. Documentele au fost depuse la Parlament joi, 15 octombrie, în ultima zi a termenului constituțional. Vezi AICI programul de guvernare.

De altfel, tot astăzi are loc a doua rundă de audieri în comisii. Marți, audierile încep la ora 9:00 și sunt programate să se desfășoare până la ora 12:00. Mai multe informații AICI.

Vor fi audiați:

  • Radu Marinescu – propus ministru al Justiției – ora 9.00
  • Alexandru-Mihai Ghigiu – propus ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene – ora 9.30
  • Sebastian-Dănuț Neculăescu – propus ministru al Afacerilor Externe – ora 10.00
  • Petre Florin Manole – propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – ora 10.30
  • Alexandru-Florin Rogobete – propus ministru al Sănătății. – ora 11.00

Sursă foto: Mediafax Foto / Facebook

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