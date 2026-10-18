Miruță anunță demisii ale membrilor USR, după ședința de învestire a noului Guvern Niculescu, care va avea loc marți

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, duminică, 18 octombrie, că USR își va retrage reprezentanții din funcții după ședința de marți pentru învestirea noului guvern Niculescu.

Radu Miruță a criticat decizia liberalilor de a vota noul guvern și a anunțat că reprezentanții USR își vor depune demisiile marți, după ședința Parlamentului. El a subliniat că formațiunea politică nu susține această formulă de guvernare, invocând principiile formațiunii.

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„PNL a declarat că va vota acest guvern de oameni cu semnul întrebării. USR a declarat că nu va vota sub nicio formă pentru că sunt momente în viaţă când trebuie să te ţii de nişte principii. România are nevoie de guvern, dar a vota orice compunere a guvernului cu orice tip de oameni nu este o scuză care să acopere nevoia unui guvern. Marţi, după şedinţa de Parlament, toţi reprezentanţii partidului USR îşi vor da demisiile, evident. Diferenţa este că noi nu votăm un astfel de guvern şi îmi pare rău că PNL a luat decizia să voteze. După aprecierea mea, scuza nu ţine cu urgenţa oricăror alte decizii, în condiţiile în care formaţiunea propusă arată cum arată”, a afirmat Radu Miruţă, arată News.ro.

Calendarul Învestirii Guvernului Niculescu

Duminică, 18 octombrie, Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan, a avut o întâlnire de taină cu miniștrii PSD, la Vila Lac 1. Reuniunea precede audierile de mâine din Parlament și votul programat pentru marți. După reuniune, a transmis ce subiecte au fost discutate cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Vezi AICI declarațiile.

Audierile miniștrilor propuși au loc luni, între orele 12:00 și 20:00, și marți, până la ora 12:00. Votul de învestitură pentru Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu este programat marți, de la ora 14:00. Acesta va avea 30 de minute pentru a prezenta programul de guvernare și lista miniștrilor. Vezi AICI calendarul complet.

De altfel, joi, 15 octombrie, a fost depus programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament, în ultima zi din cele 10 pe care le-a avut la dispoziție conform Constituției. Pot fi consultate AICI.

Lista de miniștri propuși