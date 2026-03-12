Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB vrea să aibă în continuare un cuvânt de spus în privința transferurilor. Chiar dacă finanțatorul Gigi Becali a transmis un mesaj clar în acest sens, anume că noul departament de „scouting”, coordonat de Adrian Ilie, se va ocupa de achiziții, MM Stoica insistă să fie „activ” pe această zonă.

Într-o intervenție la Prima Sport, oficialul FCSB a insistat să-l aducă la FCSB pe jucătorul pe care i l-a propus și în iarnă lui Gigi Becali.

MM: „Nu am nicio vină în iarnă”

Acum câteva luni, MM Stoica a vrut să aducă un fotbalist din Olanda, considerat peste ce era în Liga 1, dar tranzacția nu s-a mai realizat, în final.

Acum, spune Stoica, mijlocașul respectiv devine liber de contract, iar la vară ar putea ajunge mult mai ușor în România. Fără să dea niciun nume, MM l-a lăudat, afirmând că este puțin mai defensiv decât Lindon Emërllahu, vândut de CFR Cluj în Ucraina.

„Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina.

Doar că am pierdut timp, foarte mult timp. Apoi am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun. Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut. Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun.

Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm, așa…”, a declarat Mihai Stoica.

