Gică Hagi a anunțat convocările preliminare pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. Ce surprize a pregătit ”Regele”

Vineri, selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul preliminar pentru meciurile amicale pe care România le va disputa în luna iunie cu Georgia și Țara Galilor.

Lotul preliminar are câteva nume-surpriză, printre care Otto Hindrich, Tony Strata, Lisav Eissat, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman.

Hindrich, portarul celor de la Legia Varșovia, nu a debutat până acum la prima reprezentativă, la fel și Tony Strata, fotbalist care evoluează în Portugalia, la Vitória Guimarães, și care până acum a ajutat doar la la reprezentativele de tineret ale României. De altfel, Lisav Eissat a fost convocat de Hagi. Fundașul a debutat oficial în amicalul contra Moldovei, din toamnă.

Și Ianis Stoica este o surpriză în lotul preliminar. Atacantul evoluează în Portugalia și are meciuri doar la reprezentativele de tineret și juniori ale României. De asememea, Florinel Coman a fost inclus pe lista preliminară. Legitimat la Al-Gharafa, Coman nu a mai ajutat echipa națională de un an și jumătate.

Lista nu este însă definitivă, jucătorilor din străinătate li se vor alătura și fotbaliștii din campionatul intern, după care va fi publicată lista finală.

  • Georgia – România se va juca pe 2 iunie, la Tbilisi, de la ora 20:00;
  • România – Țara Galilor se va disputa pe 6 iunie, pe stadionul Steaua, de la ora 20:45;

Lista preliminară a jucătorilor convocați de Gică Hagi pentru meciurile amicale din iunie

PORTARI:

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0),
  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI:

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2),
  • Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0),
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0),
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1),
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1),
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0),
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1),
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI:

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0),
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12),
  • Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15),
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0),
  • Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0),
  • Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0),
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11),
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8),
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI:

  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0),
  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7),
  • Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2),
  • Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

