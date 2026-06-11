Ministerul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat joi că a avut „o conversație necesară” cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha, legată de „efectele devastatoare pe care războiul le are asupra comunităților vizate din Ucraina și la efectele sale de propagare în regiunile învecinate”.

Ţoiu declară că ministrul Andrii Sybiha a asigurat-o de angajamentul „Ucrainei de a depune toate eforturile necesare pentru gestionarea comună a riscurilor transfrontaliere generate de agresiunea rusă”.

„Am discutat despre importanța îmbunătățirii mecanismelor de avertizare timpurie și de conștientizare a situației operative, precum și despre responsabilitatea noastră comună de a menține Marea Neagră sigură și de a proteja infrastructura strategică, coridoarele umanitare și rutele navigabile.”

Ministrul MAE a mai transmis că oficialii celor două ţări au stabilit „că mandatul suprem și imperativ al fiecărui stat este protejarea vieții și siguranței propriilor cetățeni”.

„Am exprimat preocupările noastre cu privire la efectele devastatoare pe care războiul le are asupra comunităților vizate din Ucraina și la efectele sale de propagare în regiunile învecinate. Am primit din partea omologului meu asigurarea deplină a angajamentului Ucrainei de a depune toate eforturile necesare pentru gestionarea comună a riscurilor transfrontaliere generate de agresiunea rusă. Vom continua să colaborăm atât în format bilateral, cât și în cadrul formatelor internaționale, pentru a construi un viitor sigur și realizabil.”

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