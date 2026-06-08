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Inedit. Oana Țoiu aterizează incognito pe Otopeni. Chiar și sepepistul de serviciu era s-o rateze

Rene Pârșan
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Oana Țoiu a aterizat incognito pe Otopeni cu o cursă de linie, de la Bruxelles, plină de compatrioți. Ministrul de Externe al României a ieșit din terminal în rând cu oamenii. În blugi, tricou, ochelari, cu rucsacul în spate. O fată ca toate fetele.

Ona Țoiu a aterizat la Otopeni absolut neobservată. Doar sepepistul știa că Ministrul de Externe al României a aterizat. Oana a tropăit vioaie și impasibilă cu bagajul de mână în spinare, fără troler, fără poșetuță.

Nici măcar nu i-a pasat cârca gealatului. N-a dat autografe, nu s-a pupat cu alegătorii. Aroganță de Bruxelles.

Oana Țoiu este oricum în vacanță, mandatul ei de demnitar expiră peste câteva zile.

Recomandarea autorului: În urma articolului Gândul, Oana Ţoiu verifică după un an dacă o decizie de-ale ei ca ministru MAE, încă, a fost luată în serios

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