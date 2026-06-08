Inedit. Oana Țoiu aterizează incognito pe Otopeni. Chiar și sepepistul de serviciu era s-o rateze

Oana Țoiu a aterizat incognito pe Otopeni cu o cursă de linie, de la Bruxelles, plină de compatrioți. Ministrul de Externe al României a ieșit din terminal în rând cu oamenii. În blugi, tricou, ochelari, cu rucsacul în spate. O fată ca toate fetele.

Ona Țoiu a aterizat la Otopeni absolut neobservată. Doar sepepistul știa că Ministrul de Externe al României a aterizat. Oana a tropăit vioaie și impasibilă cu bagajul de mână în spinare, fără troler, fără poșetuță.

Nici măcar nu i-a pasat cârca gealatului. N-a dat autografe, nu s-a pupat cu alegătorii. Aroganță de Bruxelles.

Oana Țoiu este oricum în vacanță, mandatul ei de demnitar expiră peste câteva zile.