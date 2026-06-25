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Miruță anunță semnarea contractului pentru primele sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD. Ce include acordul-cadru în valoare de 2 miliarde de euro

Miruță anunță semnarea contractului pentru primele sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD. Ce include acordul-cadru în valoare de 2 miliarde de euro
Miruță, ministrul Apărării
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Ministerul Apărării Naționale a semnat un contract de peste 2 miliarde de euro pentru achiziția primelor sistemele antiaeriene SHORAD-VSHORAD. Achiziția face parte dintr-un program avansat de modernizare și înzestrare a Armatei Române, 

Primele sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD sunt destinate în mod specific protecției împotriva amenințărilor aeriene de proximitate.

După ani de stagnare, Armata Română primește dotări noi

Anunțul a fost făcut joi de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Potrivit oficialului, achiziția face parte dintr-un program avansat de modernizare și înzestrare a Armatei Române. În ultima perioadă, proiectele militare au avansat într-un ritm mai degrabă lent.

Sisteme SHORAD. Sursa foto: Profimedia

Ministrul a afirmat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că semnarea contractului marchează o etapă cheie în dotarea armatei țării.

„A fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene. După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare și dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte așteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacitățile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate”, a transmis ministrul interimar al Apărării, potrivit Mediafax.

SHORAD-VSHORAD, ultima linie de protecție împotriva atacurilor aeriene

Acesta a explicat rolul acestor sisteme de apărare. Practic, ele reprezintă o ultimă linie de protecție împotriva atacurilor aeriene.

„Un sistem SHORAD/VSHORAD este un «scut» de apărare antiaeriană de proximitate care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecție care oprește o amenințare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube”, a arătat acesta.

Ce conține Acordul-cadru în valoare de 2,038 miliarde de euro

Structura contractului prevede mai multe achiziții și componente logistice și de instruire. Astfel, Acordul-cadru include:

  • 3 contracte subsecvente pentru 6 sisteme integrate SHORAD-VSHORAD,
  • un sistem de instruire și învățământ,
  • un sistem de simulare pentru evaluarea operatorilor VSHORAD, 6 sisteme SHORAD,
  • 6 sisteme VSHORAD, împreună cu muniția aferentă,
  • pregătirea personalului și ajutorul logistic.

Valoarea totală a achiziției este de 10,33 miliarde de lei, fără TVA. Adică aproximativ 2,038 miliarde de euro, fără TVA, a mai precizat ministrul Radu Miruță.

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