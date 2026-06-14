Moment important pentru Gigi Becali. A fost sfințită biserica în care a investit o avere

Biserica în care Gigi Becali a investit aproximativ 10 milioane de euro a fost sfințită astăzi. Soția sa, Luminița Becali a fost și ea prezentă și a atras privirile celor ce au luat parte la marele eveniment.

Sfințirea lăcașului de cult a fost realizată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul și a reunit numeroși credincioși care și-au dorit să fie prezenți. Biserica se află în Voluntari, aproape de Pipera, și nu este încă finalizată.

Lucrările se desfășoară de ani de zile, iar la exterior schelele sunt încă montate, iar lucrările continuă. Începând de luni, 15 iunie, în biserică se vor putea oficia slujbe religioase. Biserica poate găzdui aproximativ 1.000 de persoane la slujbe.

Gigi Becali a venit la ceremonie însoțit de soția sa, Luminița Becali. Femeia este o prezență foarte discretă, motiv pentru care apariția sa a atras toate privirile.

Ideea construcției acestei biserici datează din anul 2008. Gigi Becali a promis atunci, înainte de un duel în Champions League cu Galatasaray, că va construi o biserică dacă va obține calificarea. Lucrările au început în 2020. Lăcașul de cult se remarcă atât prin dimensiune, cât și prin stilul inspirat de arhitectura bisericilor rusești. Biserica impresionează prin dimensiunile sale: aproximativ 40 de metri înălțime, 35 de metri lungime și 20 de metri lățime.

Deși astăzi a avut loc sfințirea lăcașului, ceremonia completă de târnosire, adică consacrarea definitivă a bisericii, va avea loc peste aproximativ doi ani.

„Pe 14 iunie e sfințirea. Dar ea e sfințirea mică. Nu e târnosirea. Se face sfințirea pentru a se face Sfânta Liturghie. Cea mare, târnosirea, va fi făcută peste doi ani. (n.r. vor fi 2000-3000 de oameni) E posibil să fie. Eu mă pregătesc. Am turnat betoane, cutare, marmură!”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.