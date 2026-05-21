Oana Zvobodă
Gigi Becali dă din casă de la Cotroceni. „Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan să-i facă pe liberali să le fie frică de președinte"
Gigi Becali. Foto: Gândul
Deputatul independent Gigi Becali s-a prezentat joi, pe o ploaie torențială, la Cotroceni, la invitația lui Nicușor Dan. În stilul teatral care l-a consacrat, acesta le-a povestit reporterilor informații „de culisedin cadrul întâlnirii cu președintele. 

Preşedintele Nicuşor Dan are joi, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări privind desemnarea unui nou premier. Anterior sosirii lui Becali, acesta s-a întâlnit cu parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi cu alți neafiliaţi.

Becali, cucerit de președintele „cuminte, liniștit”

Printre neafiliați se numără și Gigi Becali, ales pe listele AUR la alegerile parlamentare din decembrie 2024. Acesta a dorit să aibă propriul mesaj mesianic, povestind că înainte de întâlnirea de la Cotroceni, i s-a întâmplat o mică minune, deoarece a fost la slujba de Înălțare și de aceea a  întârziat la consultări, Totuși, în final a fost primit de președinte.

Becali a declarat că, din punctul lui de vedere, va fi un premier independent. „Din ce am dedus va fi un premier independent”

„Am discutat cu președintele despre viață în general. Am avut discuții amicale, privind președinția. Acum avem un președinte cuminte, liniștit și i-am spus: „Până la urmă e mai bine de o mie de ori ca dumneata. „Am avut discuții amicale, privind președinția. Acum avem un președinte cuminte, liniștit și i-am spus: Până la urmă e mai bine de o mie de ori ca dumneata”.

Ce i-a transmis Nicușor Dan între patru ochi

În egală măsură, miliardarul susține că Nicușor Dan i-ar fi mărturisit în privat ceva legat de premierul demis.

„Sunt anumite grupări în PNL care ar susține un guvern minoritar, numai că le e frică de Bolojan. Președintele a zis că unor politicieni din PNL le e frică de Bolojan și că el i-a spus să-i facă să le fie frică de el (de Nicușor Dan), le-a spus latifundiarul din Pipera reporterilor prezenți în incinta Palatului.

