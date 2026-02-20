Prima pagină » Actualitate » Poveste incredibilă din America, de la Cupa Mondială din ’94. Cum a rămas Gigi Becali fără bani, la ruletă, și a fost salvat de un rival din Liga 1

20 feb. 2026, 08:31, Actualitate
Cum a rămas Gigi Becali fără bani, la ruletă / Sursa FOTO: prosport.ro

Gigi Becali nu și-a ascuns niciodată viciile tinereții, iar unul dintre acestea era cazinoul. Prezență constantă în astfel de locuri, latifundiarul din Pipera nu a ratat ocazia de a juca la ruletă și în America, patria acestor distracții.

Următoarea poveste a fost dezvăluită recent, la tv, de unul dintre protagoniști, iar în rolul principal este finanțatorul FCSB.

Gigi Becali, fără bani, în America

În 1994, o delegație importantă a însoțit echipa națională în America, acolo unde se disputa Cupa Mondială de fotbal, iar „tricolorii” erau calificați. Printre cei ajunși în State, și Becali, pe atunci doar o prezență constantă în anturajul verilor Ioan și Victor Becali, impresarii celor mai importanți fotbaliști români ai momentului.

Sorin Cârțu (70 de ani), azi președinte de onoare la Universitatea Craiova, și-a amintit un episod cu Gigi Becali în prim-plan. Iată cum a rămas miliardarul de la FCSB fără bani la el, în Statele Unite.

„Suntem într-o amiciţie cu el, cu Gigi. Acum nu mă sună, dar înainte mai vorbeam. Ţi-am spus, am fost apropiaţi aşa…

Prima dată când ne-am cunoscut a fost în America, la Campionatul Mondial. Eu eram prieten foarte bun cu Victor şi Giovanni Becali, cu el mai puţin, nu îl cunoşteam. A venit în America, eu fiind pe acolo, şi în perioada aia mai juca la ruletă, rămăsese fără bani şi a venit la mine să ceară nişte bani, până vin niște prieteni de-ai lui. Urmau să vină niște prieteni din București peste câteva zile. I-am dat 2.000 sau 3.000 de dolari. Erau bani. Dar nu riscam să nu îmi dea înapoi.

Ți-am zis, Gigi e un tip care îşi respectă datoria, o dă înapoi, nu e chirnog (n.r. – zgârcit) la chestii de bani. Când au venit prietenii, mi-a dat banii înapoi”, a povestit Sorin Cârțu, fosta mare glorie a fotbalui oltean.

Gigi Becali era dependent de jocurile de noroc. Patronul FCSB a dezvăluit cum a câștigat o sumă uriașă la cazinou cu bani luați de la cămătari

Gigi Becali, răspuns tranșant la o ofertă faraonică: 200 de milioane de euro pentru FCSB! Vinde echipa latifundiarul din Pipera și se retrage?

Gigi Becali l-a atacat pe Mihai Stoica, după 0-1 la Craiova. Jucătorul despre care a spus că „nu are calitate”. „MM s-a înșelat. Îl regret pe Șut”

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB. Ce spune Gigi Becali

