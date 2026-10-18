Premierul Netanyahu avertizează că Iran ar putea dezvolta rachete capabile să atace SUA: Voi sunteți adevărata țintă

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avertizat că Iranul dezvoltă rachete balistice intercontinentale și urmărește să obțină arme nucleare cu scopul de a amenința orașele americane. Într-un interviu acordat postului Fox News, el a afirmat că Statele Unite reprezintă ținta finală a regimului iranian, nu Israelul.

Benjamin Netanyahu a declarat că, dacă va fi reales în funcția de prim-ministru, principalele sale obiective vor fi eliminarea amenințării reprezentate de Iran, extinderea Acordurilor Abraham și valorificarea oportunităților oferite de dezvoltarea inteligenței artificiale, scrie The Jerusalem Post.

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Netanyahu a susținut că ambițiile Iranului depășesc granițele Israelului, avertizând că regimul intenționează să vizeze atât SUA, cât și Europa dacă reușește să distrugă Israelul. El a spus că dezvoltarea rachetelor cu rază lungă de acțiune și urmărirea obținerii unui arsenal nuclear au scopul de a pune orașele americane la mila regimului.

„Acesta este un regim care scandează «Moarte Israelului, moarte Americii». Voi sunteți adevărata țintă. Și cred că suntem pe drumul cel bun pentru a realiza acest lucru, datorită conducerii strălucite a președintelui Trump, atât din punct de vedere militar, cât și prin blocada economică ulterioară”, a declarat Netanyahu.

Prim-ministrul a explicat că regimul iranian consideră SUA „Marele Satan”, iar Israelul „Micul Satan”, înainte de a face o remarcă la adresa țărilor europene.

El a spus că „speră ca prietenii noștri europeni să nu se simtă jigniți; voi sunteți considerați Satanul de dimensiune medie, sunteți mediocri în atât de multe privințe”.

„Iranul ar deveni o putere nucleară cum nu am mai văzut niciodată în întreaga lume, pentru că nu aplică acel calcul atent al cauzelor și beneficiilor. Pentru că sunt atât de fanatici. Așadar, nu îi poți câștiga de partea ta și nici nu îi poți determina să renunțe în schimbul unor beneficii financiare”, a spus el.

Eliminarea amenințării iraniene, prima dintre cele trei priorități prezentate de Netanyahu

Netanyahu a descris, de asemenea, regimul iranian drept o „putere răuvoitoare”, care acționează alături de ceea ce el a numit „cei trei H”: Hamas, Hezbollah și rebelii houthi.

„Ei sunt brațele acestei caracatițe toxice. Și nu mă refer la poporul iranian; sunt oameni extraordinari”, a adăugat el.

Eliminarea amenințării iraniene a fost prima dintre cele trei priorități prezentate de Netanyahu pentru următorul său mandat, în cazul în care va fi reales la alegerile pentru Knesset din 27 octombrie. Celelalte două sunt extinderea Acordurilor Abraham și transformarea Israelului într-un lider mondial în domeniul inteligenței artificiale.

„În primul rând, vom obține eliminarea completă a amenințării iraniene la adresa Israelului, a Americii și a întregii lumi”, a declarat Netanyahu.

Extinderea Acordurilor Abraham, un obiectiv-cheie

„Al doilea obiectiv este extinderea istoricului Acord Abraham, pe care președintele SUA, Donald Trump, și cu mine l-am încheiat aici cu patru state arabe”, a continuat Netanyahu.

„Multe altele așteaptă chiar în acest moment, pentru că au văzut puterea, forța și rezistența noastră. Și vor să ni se alăture. Așadar, să creăm o axă a păcii și a moderației împotriva acestor barbari care își împușcă propriul popor”, a spus el.

Netanyahu a mai declarat că, dacă va fi reales, intenționează să „construiască un viitor diferit, un Orient Mijlociu diferit și, de asemenea, o lume diferită”.

Inteligența artificială, în slujba omenirii

A treia prioritate a lui Netanyahu s-a concentrat asupra inteligenței artificiale, iar prim-ministrul a spus că este de acord cu Trump atât în privința pericolelor pe care le implică această tehnologie, cât și în ceea ce privește potențialele sale beneficii pentru omenire.

„Intenționez să valorific viitorul prin «Neverland AI», «superinteligența», așa cum o numește președintele. Are absolută dreptate: aceste tehnologii sunt periculoase, dar oferă posibilități extraordinare în domeniul sănătății, al agriculturii, al transporturilor și al educației”, a explicat el.

„Poți personaliza inteligența artificială pentru fiecare copil; fiecare are propriul potențial și îi poți oferi cei mai buni profesori de pe planetă. Facem deja acest lucru în Israel și intenționăm să devenim lideri mondiali și în acest domeniu. Sunt lucruri extraordinare”, a adăugat el.

Netanyahu a evidențiat, de asemenea, performanțele economice ale Israelului, pe care le-a descris ca fiind printre cele mai solide din lumea dezvoltată.

„Apropo, potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI), economia noastră înregistrează cea mai mare creștere dintre toate țările occidentale, țările OCDE. Și asta după trei ani de război. Vreau să duc lucrurile și mai departe, să aduc un viitor mai bun Israelului, vecinilor noștri și marelui nostru aliat, Statele Unite.”