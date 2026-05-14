Netanyahu: „Vom menține Ierusalimul sub suveranitate israeliană pentru totdeauna”

Benjamin Netanyahu a declarat că Ierusalimul va rămâne pentru totdeauna sub suveranitatea israeliană.

Premierul israelian, al cărui partid pe care îl conduce (Likud) va avea alegeri în toamnă, i-a atenționat pe susținători că „inamicii” (Iranul și grupările teroriste Hamas și Hezbollah) nu fac distincție între israelieni și arabi, între partidele de stânga și dreapta sau între evreii seculari și evreii ortodocși.

„Inamicii noștri vor să ne distrugă pe toți. Pe toți. Ei nu fac distincție între dreapta și stânga, între seculari și religioși, între evrei și arabi, între rezidenți și cetățeni ai Israelului”.

„Cu ajutorul lui Yahweh, vom menține Ierusalimul sub suveranitate israeliană pentru totdeauna”, a adăugat premierul.

Ierusalim, considerat unul dintre cele mai vechi orașe din istorie și cel mai sfânt loc pentru cele trei religii abrahamice (Iudaismul, Creștinismul, Islamul), este capitala Israelului. Însă, și Palestina îl pretinde.

Istoria orașului Ierusalim

Pe locul unde avea să fie creat „orașul lui David” s-au stabilit așezări umane încă din anii 3000 î.Hr.

În timpul perioadei canaanite din secolul 14 î.Hr., Ierusalim era numit Urusalim în textele de pe tabletele egiptene, adică, „orașul lui Shalem” (Shalem era o zeitate canaanită a amurgului și a zorilor, simbolizat de Venus).

În secolul al 10-lea î. Hr.,regele David a cucerit orașul controlat atunci de iebusiți și l-a proclamat capitala Regatului Unit al Israelului.

Fiul și succesorul său, regele Solomon, a construit Primul Templu. Israeliții, care practicaseră monolatria, au devenit monoteiști și s-au dedicat numai zeului El/Yaweh (Dumnezeul biblic din Vechiul Testament).

Orașul a fost asediat de 23 de ori și distrus de două ori. Prima dată a fost distrus în 586 î.Hr., de către babilonienii conduși de regele Nabucodonosor, iar israeliții au fost înrobiți și deportați.

În 539 î.Hr., Cirus cel Mare al Persiei le-a permis israeliților să se întoarcă în Ierusalim și să construiască cel de-al Doilea Templu.

Ierusalimul a fost ocupat de macedonenii conduși de Alexandru cel Mare în 332 î.Hr. și de către romanii conduși de Pompei cel Mare în 63 î.Hr. Regele clientelar al Romei, Irod cel Mare, a extins cel de-al doilea Templu.

În anul 70 d.Hr., zidurile cetății și al Doilea Templu au fost distruse de către romanii conduși de împăratul roman Vespasian în urma răscoalei evreiești.

În 638 d.Hr., Ierusalimul, atunci devenit un centru al pelerinilor creștini, a fost cucerit de arabii care au construit Domul Stâncii și Moscheea Al-Aqsa.

Orașul a trecut sub multiple ocupații străine: a fost capturat de cruciații francezi în 1099, de egiptenii conduși de Saladin în 1187, în 1517 de către otomani.

După Războiul Arabo-Israelian din 1948, Ierusalim a fost divizat între Israel și Iordania. În urma Războiului de Șase Zile din 1967, Israelul a capturat și Ierusalimul de Est.

În 2018, după ce președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala oficială a Israelului, SUA au mutat ambasada de la Tel Aviv în Cetatea Sfântă.

