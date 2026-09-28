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Vizită secretă a lui Netanyahu la Abu Dhabi cu o lună înainte de alegerile din Israel. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas

Vizită secretă a lui Netanyahu la Abu Dhabi cu o lună înainte de alegerile din Israel. Miza întâlnirii: avertismentul privind atacul Hamas
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Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a făcut duminică o vizită secretă la Abu Dhabi pentru a se întâlni cu președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed al Nahyan. Această vizită a fost determinată de apariția unui scandal politic în centrul căruia se află un raport care susține că președintele Emiratelor l-ar fi avertizat pe Netanyahu cu privire la posibilitatea unui atac al Hamas înainte de 7 octombrie 2023, relatează Times of Israel.

Potrivit unor surse diplomatice, discuțiile au durat aproximativ o oră și s-au concentrat în special pe două mize majore. Prima dintre acestea are legătură cu scandalul iscat în jurul avertismentului lansat de EAU înainte de atacul grupării Hamas din 7 octombrie.

Conform unui articol al ziarului israelian Haaretz, Mohammed bin Zayed l-ar fi sunat personal pe Benjamin Netanyahu cu circa zece zile înainte de atacul din 7 octombrie 2023 și l-a avertizat că Yahya Sinwar, liderul Hamas, pregătește o operațiune masivă. Această informație nu ar fi fost transmisă de Netanyahu mai departe armatei sau serviciilor de securitate israeliene. Netanyahu i-a cerut explicit președintelui Emiratelor Arabe să nege public aceste informații, în condițiile în care mai este doar o lună până la alegerile parlamentare din Israel programate pentru 27 octombrie.

Incidentul din 7 octombrie este o temă centrală de campanie la acest tur de scrutin, iar opoziția din Israel îl acuză direct pe actualul premier de „aroganță și orbire”.

Mohammed bin Zayed al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite.

Pe lângă aspectul politic al vizitei, a doua miză a vizitei prim-ministrului israelian în capitala Emiratelor Arabe Unite a fost dată de stadiul războiului cu Iranul. Cooperarea dintre EAU și Israel s-a aprofundat în ultima perioadă pe fondul acestui conflict, iar israelienii au desfășurat sisteme de apărare antiaeriană Iron Dome și personal militar pe teritoriul țării arabe.

Ministerul de Externe din Abu Dhabi nu a dorit să comenteze direct întâlnirea, dar a subliniat că menține „linii de comunicare deschise și directe” cu Israelul și că cele două țări continuă să colaboreze la nivel de servicii de informații.

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