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Discursul premierului Netanyahu de la pupitrul Adunării Generale a ONU: „Am fi fost cu toții morți dacă Israelul nu ataca Iranul”. Mesaj pentru Macron

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Benjamin Netanyahu a susținut, în discursul de la Adunarea Generală a ONU, că Israelul și Statele Unite au împiedicat o amenințare mortală prin atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene. Premierul israelian a răspuns și criticilor privind violențele coloniștilor israelieni din Cisiordania, spunându-i lui Emmanuel Macron și altor lideri că nu știu despre ce vorbesc.

Imediat ce premierul israelian a ajuns la pupitrul Adunării Generale ONU, delegații prezenți au părăsit sala, moment în care Netanyahu i-a numit „lași”.

„Înainte să încep, doar un anunț rapid, dacă mai sunt și alți lași care nu au părăsit încă sala, vă rog să o faceți acum. Vă mulțumesc foarte mult”.

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Netanyahu: „Am fi fost cu toții morți”

Benjamin Netanyahu a apărat în fața liderilor lumii atacurile Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, susținând că distrugerea instalațiilor nucleare iraniene a fost necesară pentru a împiedica producerea unor arme nucleare.

„Am fi fost cu toții morți dacă Israelul și SUA nu ar fi atacat Iranul și nu i-ar fi distrus instalațiile nucleare”, a afirmat Netanyahu.

Premierul israelian a făcut referire la un discurs susținut în urmă cu 14 ani, chiar de la aceeași tribună. Netanyahu a spus că atunci a tras o „linie roșie” și s-a angajat să împiedice Iranul să dezvolte bombe atomice și arme nucleare.

El a descris decizia de a ataca Iranul drept una dintre „cele mai ușoare decizii” pe care le-a luat în calitate de premier.

Netanyahu îi răspunde lui Macron

Netanyahu a transmis un mesaj și liderilor care critică violențele comise de coloniștii israelieni în Cisiordania, inclusiv președintelui francez Emmanuel Macron.

„Nu știți despre ce vorbiți”, le-a spus Netanyahu.

Premierul israelian a susținut că un cetățean francez a fost împușcat de un „terorist Hamas” în Cisiordania și a menționat, de asemenea, moartea unui militar israelian din rezervă.

În discurs, Netanyahu a folosit denumirea „Iudeea și Samaria” pentru regiune. Organizația Națiunilor Unite folosește însă denumirea de Cisiordania.

Netanyahu acuză Turcia și Qatarul

Premierul israelian a acuzat mai multe state că au cheltuit sume foarte mari pentru a răspândi ceea ce el a numit minciuni despre Israel.

Netanyahu a criticat Qatarul, despre care a spus că găzduiește membri Hamas și încearcă să îi influențeze pe tineri împotriva Israelului, Statelor Unite și Occidentului.

El a acuzat apoi Turcia că a devenit un „mare răspânditor de minciuni antisemite” și l-a numit pe președintele Recep Tayyip Erdogan „tiran”.

Netanyahu l-a acuzat pe Erdogan că găzduiește lideri Hamas, că a ucis mii de civili kurzi și că neagă genocidul armean. De asemenea, premierul israelian a afirmat că Erdogan închide jurnaliști și lideri ai opoziției.

Netanyahu respinge acuzațiile de genocid în Gaza

O altă parte importantă a discursului a fost consacrată acuzațiilor potrivit cărora Israelul comite un genocid în Gaza.

Netanyahu a respins acuzația și a numit-o „cea mai mare minciună a secolului”.

El a invocat și concluzia unui fost ofițer al armatei americane, potrivit căruia Israelul ar fi făcut mai mult pentru prevenirea victimelor civile în timpul războiului decât orice altă armată din istorie.

Potrivit Crucii Roșii britanice, peste 69.000 de persoane au fost ucise în Gaza, inclusiv aproximativ 17.000 de copii. Alte 170.000 de persoane au fost rănite. Cifrele nu fac însă diferența între combatanți și civili.

Netanyahu spune că regimul iranian va cădea

Premierul israelian a vorbit și despre viitorul Iranului, spunând că poporul iranian va fi „liber” în timpul vieții sale și că regimul de la Teheran va cădea.

Netanyahu a afirmat că regimul va fi înlăturat din cauza „minciunilor”, „corupției” și „cruzimii” sale.

„Dacă va veni acea zi, vom sărbători cu toții acea zi”, a spus liderul israelian.

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