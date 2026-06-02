Elicoptere Black Hawk și Apache, relocate din Grecia în România. Bucureștiul, punctul-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei

O serie de elicoptere americane de tip Black Hawk și Apache sunt relocate din Grecia către România, într-o operațiune care confirmă importanța strategică a flancului estic al NATO și a coridorului militar dintre Grecia, Bulgaria și România.

Mai multe elicoptere ale armatei americane vor traversa spațiul aerian al Bulgariei în zilele de 2 și 3 iunie, în cadrul unei operațiuni de relocare din Grecia către România, au anunțat autoritățile de la Sofia.

Potrivit Ministerului bulgar al Apărării, aeronavele implicate în această deplasare sunt UH-60 Black Hawk și AH-64 Apache, două dintre cele mai importante platforme de luptă și transport utilizate de armata Statelor Unite. În timpul tranzitului, elicopterele vor efectua escale în zona poligonului militar Novo Selo, unul dintre cele mai importante centre de pregătire și exerciții militare din Bulgaria, scrie Mod.bg.

Relocarea face parte din Operațiunea Atlantic Resolve, programul prin care Statele Unite mențin o prezență militară rotațională în Europa și participă la activități de instruire, cooperare și descurajare pe flancul estic al NATO.

Această inițiativă a căpătat o importanță strategică sporită după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și ulterior după declanșarea războiului la scară largă din Ucraina. În ultimii ani, Washingtonul și aliații săi au crescut semnificativ prezența militară în Europa de Est pentru a întări capacitatea de reacție a Alianței Nord-Atlantice.

România ocupă un loc esențial în acest dispozitiv militar, fiind una dintre principalele platforme logistice și operaționale pentru deplasarea și sprijinirea forțelor aliate în regiunea Mării Negre.

România, punct-cheie pe coridorul militar din sud-estul Europei

Anunțul privind relocarea elicopterelor americane confirmă menținerea fluxurilor militare aliate pe ruta Grecia-Bulgaria-România, considerată una dintre cele mai importante axe de mobilitate militară din sud-estul Europei. Importanța acestui traseu a fost consolidată în 2024, când România, Bulgaria și Grecia au semnat o scrisoare de intenție pentru dezvoltarea unui coridor dedicat mobilității militare între cele trei state.

Proiectul urmărește să faciliteze deplasarea rapidă a trupelor, echipamentelor și tehnicii militare atât în situații de criză, cât și în cadrul activităților de pregătire și cooperare desfășurate în timp de pace.

