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Reacția Ursulei von der Leyen după explozia unei drone maritime în Portul Constanța: „Devine o amenințare directă”

Reacția Ursulei von der Leyen după explozia unei drone maritime în Portul Constanța: „Devine o amenințare directă”
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Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj în limba română de solidaritate cu România după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Oficialul european a avertizat că efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se resimt tot mai puternic la granițele estice ale Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen: „Este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”

Într-o postare publicată pe platforma X, șefa Comisiei Europene a reacționat după incidentul produs în Portul Constanța, la doar o săptămână după ce o altă dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați.

Președintele Comisiei Europene a subliniat că astfel de incidente reprezintă efecte directe ale conflictului din Ucraina și a atras atenția asupra riscurilor tot mai mari pentru statele aflate la frontiera estică a Uniunii Europene.

”Solidaritate cu România!

La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța.

Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Aceasta devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră de est.

Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută.

Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței.

Europa investește masiv în capacități anti-drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie.

SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice.

Și a unei Europe mai puternice.”, a transmis Ursula von der Leyen.

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