Președintele României, Nicușor Dan, a spus, sâmbătă, în urma unei vizite oficiale în Turcia, că în urma incidentului cu drona maritimă care a explodat în Potrul Constanța, instituțiile române au elaborat un plan de patrulare pentru creșterea securității în zona litoralului odată cu debutul sezonului estival.

Nicușor Dan a oferit noi detalii despre incidentul provocat de explozia unei drone ucrainene în portul Constanța, anunțând că autoritățile române au purtat deja primele discuții cu partea ucraineană și că acestea vor continua în perioada următoare.

„Am avut câteva contacte cu partea ucraineană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut cumva un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate, care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucraineană pe segmentul militar”, a spus Nicușor Dan.

Plan de patrulare, după incidentul cu drona maritimă de la Constanța

Șeful statului a subliniat faptul că instituțiile din subordinea Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne au pregătit măsuri suplimentare pentru securizarea zonei, odată cu debutul sezonului estival.

„Instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța”, a explicat el.

Nicușor Dan a adăugat că ancheta penală este încă în desfășurare și că autoritățile vor reveni cu detalii după consultările cu partea ucraineană.

„Cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucraineană o să venim cu mult mai multe informații, probabil într-un interval de o săptămână-două”, a conchis Nicușor Dan.

În data de 5 iunie, o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța. Mai multe persoane au fost evacuate din zonă la momentul respectiv.