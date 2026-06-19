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Nicușor Dan apreciază un lucru în dosarul lui Ciprian Ciucu: „În sfârșit nu mai avem stenograme în presă”

Bianca Dogaru
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Nicușor Dan a reacționat în cazul primarului Ciprian Ciucu, pus sub acuzare de DNA. Președintele a refuzat să comenteze acuzațiile de luare de mită din dosar, dar a subliniat o schimbare importantă în activitatea anchetatorilor. Acesta consideră un semnal pozitiv faptul că detaliile din anchetă nu au mai ajuns în presă înainte.

Primarul general al Capitalei si prim-vicepresedintele PNL, Ciprian Ciucu, soseste la sediul Directiei Nationale Anticoruprie (DNA), in Bucuresti, joi, 18 iunie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Nicușor Dan a explicat diferența față de investigațiile din trecut.

„În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiția la televizor, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Ce pot eu să constat este că nu au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică,” a declarat acesta la Bruxelles. 

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Bruxelles, la finalul reuniunii Consiliului European. Șeful statului se întoarce în această seară în România, în plină criză politică.

Ciucu, plasat sub control judiciar

Primarul Capitalei a fost pus sub acuzare și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind suspect de luare de mită, faptă care ar fi avut loc pe vremea când era primar al Sectorului 6. Acesta a declarat că e nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar. Întrebat dacă intenționează să demisioneze, edilul a declarat că nu ia în calcul o astfel de variantă.

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