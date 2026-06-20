Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, că informațiile cunoscute public în legătură cu dosarul care îl vizează pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, sunt exclusiv cele comunicate oficial de Direcția Națională Anticorupție. „Bineînţeles că, în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există nişte probe, pe care nici unul dintre noi nu le cunoaştem azi”, spune şeful statului.

Nicuşor Dan: „Ce cunoaștem este ce comunică DNA, asta e normalitatea”

Întrebat de jurnaliști de unde are informații că în dosarul în care este implicat Ciprian Ciucu ar exista stenograme, pentru că, până în acest moment, DNA nu a comunicat acest lucru, Nicușor Dan a răspuns: „Ce am spus și ce reafirm azi este că ce cunoaștem toți din dosarul acela este ce comunică DNA-ul. Și așa e normal să fie. Dar, bineînțeles că în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există niște probe pe care niciunul dintre noi nu le cunoaștem azi. Asta e normalitatea”.

Declarațiile au fost făcute la Șantierul Naval Istanbul, după ce Nicușor Dan a participat la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”, iar, ulterior a avut o întrevedere cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.



Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat joi sub control judiciar de procurorii DNA, într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Detalii AICI

Edilul este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie – decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.