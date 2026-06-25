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Nicușor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, fost președinte al Poloniei și disident anticomunist, cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce

Nicușor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, fost președinte al Poloniei și disident anticomunist, cu „Steaua României” în grad de Mare Cruce
Lech Walesa
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Fostul președinte al Poloniei, Lech Wałęsa, un simbol al luptei Europei de Est împotriva comunismului, a fost decorat de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Șeful statului a semnat, joi, decretul de decorare a lui Lech Wałęsa. Decretul survine în semn de înaltă apreciere pentru meritele excepţionale avute la consolidarea şi aprofundarea relaţiilor bilaterale româno-polone.

Fostul disident polonez, decorat pentru promovarea valorilor democratice în spaţiul est-european

În egală măsură, decorarea premiază şi contribuţia esenţială a disidentului la promovarea valorilor democratice în spaţiul est-european.

„În semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone. Precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce domnului Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone”, a transmis Administrația Prezidențială.

Lech Wałęsa s-a născut pe 29 septembrie 1943. El este laureatul Premiului Nobel pentru Pace și una dintre figurile marcante ale disidenței anti-comuniste din Europa de Est. A fost liderul renumitului sindicat Solidaritatea, mișcare care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia în anul de grație 1989, precum și la sfârșitul Războiului Rece.

Pentru activitatea sa periculoasă pentru regim, Wałęsa a fost persecutat de guvernul polonez comunist. A fost președintele Poloniei între 1990 și 1995, fiind primul șef al statului ales democratic după comunism.

Șeful statului se va întâlni cu Lech Walesa la Gdansk

Şeful statului urmează să aibă, joi, o întâlnire cu acesta, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, vineri, 29 mai 2026, la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

În prezent, preşedintele Nicuşor Dan se află în Polonia, unde participă la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki). Summitul este găzduit de Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. La acesta vor participa preşedinţii României şi Lituaniei, precum şi prim-miniştrii Suediei, Finlandei, Estoniei şi Letoniei.

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