Trump, către șeful FIFA: Voi mi-ați dat primul premiu pentru Pace, după ce norvegienii m-au înșelat cu Nobelul

În cadrul conferinței Consiliului Păcii, Donald Trump l-a lăudat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru că i-a decernat Premiul Păcii.

Președintele american a afirmat că șeful FIFA i-a recunoscut meritele după ce a încheiat „opt războaie” în primul an al celui de-al doilea mandat și a criticat dur Norvegia.

„Ei (FIFA) mi-au dat primul Premiu al Păcii. Ei mi-au dat Premiul Păcii. Cred că ei au văzut că am fost înșelat de Norvegia și au spus „hai să-i dăm și lui un Premiu al Păcii”, a spus președintele american.

Trump a primit un premiu de consolare de la FIFA, dar și medalia de la laureata Nobelului pentru Pace

Trump și-a exprimat de anul trecut dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace, însă l-a pierdut în favoarea liderei opoziției din Venezuela, María Corina Machado.

În ianuarie 2026, după ce forțele SUA l-au capturat pe dictator Nicolas Maduro, Machado a mers într-o vizită la Casa Albă pentru a-i înmâna personal Premiul Nobel pentru Pace lui Trump. Președintele SUA i-a mulțumit, însă a refuzat să o sprijine în viitoarele alegeri pentru președinția Venezuelei.

În decembrie 2025, FIFA i-a oferit un „Premiu al Păcii” inventat președintelui Trump pe durata ceremoniei tragerii la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială, drept recunoaștere pentru „rolul avut în eforturile de încetarea focului și negocierile diplomatice pentru încheierea unor conflicte multiple”. În iulie anul acesta, SUA, Mexic și Canada vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal.

Autorul recomandă: Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape