Ninge pe Transalpina și Transfăgărășan. Utilajele intervin ca în plină iarnă

Deși ne aflăm încă în luna octombrie, ninge ca-n povești pe Transalpina și Transfăgărășan. Utilajele intervin ca în plină iarnă, potrivit autorităților locale.

Ninge pe sectorul montan al DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului. Se efectuează o revizie a sectorului de drum cu două utilaje cu lamă, fiind împrăștiat material antiderapant. Acțiunea are ca scop verificarea întregului sector, pentru a ne asigura că nu au rămas conducători auto surprinși de înrăutățirea vremii.

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După finalizarea reviziei, circulația rutieră va fi închisă.

„Reamintim că circulația rutieră pe acest sector este permisă doar în intervalul orar 09:00–18:00, pe timpul nopții fiind închisă pentru toate categoriile de autovehicule.

În cazul în care condițiile meteorologice se vor înrăutăți, poate fi luată decizia închiderii definitive a circulației rutiere pe acest sector până în primăvara anului viitor”, spun reprezentanții DRDP Craiova.

De altfel, ninge și pe Transfăgărășan. Pe Drumul Național 7C, în județul Argeș, au intervenit autoutilajele cu lamă și material antiderapant.

Ninsori în zonele montane din România

De altfel, în urmă cu doar câteva zile, iarna și-a făcut simțită prezența în Masivul Postăvaru, din apropierea stațiunii Poiana Brașov, dar și pe Vârful Omu, în Munții Bucegi. Vezi AICI imaginile.

Totodată, recent, Salvamont Prahova a transmis un avertisment împătimiților muntelui. Salvamont Prahova avertiza că vremea la altitudini mari se poate înrăutăți, iar în urmă cu 10 zile ninsorile au impus intervenția utilajelor pe Transfăgărășan și în Pasul Prislop. Turiștii sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteo înainte de a porni pe trasee. Salvamont Prahova recomandă verificarea prognozei, evitarea crestelor și folosirea echipamentului de iarnă. Traseele trebuie adaptate nivelului de pregătire, iar drumețiile abandonate dacă vremea se înrăutățește. În caz de urgență, turiștii trebuie să sune la 112. Detalii, AICI.

Sursă foto & video: DRDP Craiova / București