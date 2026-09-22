Ninge pe Transalpina, minus 2 grade la Bâlea Lac. Imagini cu prima ninsoare din această toamnă

Abia a venit toamna, că iarna și-a făcut deja apariția în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac a nins în timpul nopții, iar peisajul s-a transformat într-unul de poveste, cu zăpadă așternută pe creste și în jurul lacului. Temperaturile au scăzut considerabil, iar turiștii aflați în zonă au avut parte de imagini desprinse parcă din mijlocul iernii.

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Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac

Un val de aer polar a ajuns în România și a adus temperaturi scăzute în cea mai mare parte a țării. Dacă în marile orașe locuitorii au simțit o schimbare bruscă a temperaturilor, la munte au căzut și primele ninsori ale sezonului.

La Bâlea Lac, situat la o altitudine de 2.034 de metri, ninsoarea a început în cursul serii și a continuat și azi. Temperaturile au coborât până la aproximativ 1 grad Celsius, iar maximele din timpul zilei nu vor depăși 5 grade. Meteorologii spun că și mâine, vremea se va menține rece, iar precipitațiile sub formă de ninsoare sunt în continuare posibile. Imaginile surprinse la Bâlea Lac arată cât de repede se poate schimba vremea la altitudini mari. În zonă, peisajul a căpătat un aspect autentic de iarnă.