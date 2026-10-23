A venit iarna. Ninge în Masivul Postăvaru și pe Vârful Omu. Peisaje spectaculoase, cu brazi și poteci acoperite de zăpadă

Iarna își face simțită prezența la munte, deși încă suntem, teoretic, în plină toamnă. Încă de primele ore ale dimineții de vineri a început să ningă în Masivul Postăvaru, din apropierea stațiunii Poiana Brașov, dar și pe Vârful Omu, în Munții Bucegi.

Temperaturile scăzute au adus precipitații sub formă de ninsoare, iar peisajele s-au transformat complet. Brazii, stâncile și potecile montane sunt acoperite de zăpadă, în timp ce ceața densă și zăpada care cade necontenit reduc vizibilitatea.

Imaginile publicate pe rețelele sociale surprind peisajul alb din Postăvaru, cu brazi încărcați de zăpadă și chiciură și stânci acoperite de un strat alb de omăt. Ninsoarea a ajuns inclusiv în zona teraselor turistice, unde mesele și scaunele sunt acoperite de zăpadă. Ceața densă face ca vizibilitatea să fie redusă, iar atmosfera este una autentică de iarnă.

Ninsori și pe Vârful Omu, la peste 2.500 de metri altitudine

Iarna și-a făcut apariția și în Munții Bucegi, pe Vârful Omu, unul dintre cele mai înalte puncte din România, situat la peste 2.000 de metri altitudine. Și acolo, peisajul este complet hibernal, un strat gros de zăpadă pufoasă acoperă totul în jur.

Condițiile de pe Vârful Omu pot deveni dificile pentru turiști, în special atunci când ninsoarea este însoțită de vânt și ceață.