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Noi percheziții la psihologul Ion Duvac, acuzat că și-a agresat sexual pacientele. Urmează să fie audiat

Noi percheziții la psihologul Ion Duvac, acuzat că și-a agresat sexual pacientele. Urmează să fie audiat
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Polițiștii capitalei au efectuat două percheziții domiciale în București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală. Dosarul îl vizează pe Ion Duvac, doctor în psihologie și membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină din cadrul Colegiului Psihologilor din România. Acesta a fost dus la audieri.

Noi percheziții la psihologul Ion Duvac

În dimineața zilei de 3 iunie, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală.

În urma unei sesizări din oficiun întocmită la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, la data de 23 februarie 2026, au fost demarate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuale.

Duvac a fost dus la audieri

Potrivit comunicatului oficial al Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureștri, cercetările vizează fapte care ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală.

„În urma perchezițiilor domiciliare persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată și urmează să fie condusă la sediul structurii, în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei.

Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul ferm de a proteja drepturile și siguranța cetățenilor, precum și de a combate orice formă de abuz sau hărțuire, în strictă conformitate cu prevederile legale.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată în comunicatul autorităților.

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