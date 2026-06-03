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Sorin Grindeanu îi cere demisia șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva sa

Sorin Grindeanu îi cere demisia șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva sa
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat, miercuri, demisia șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva sa. Vlad Gheorghiță a fost pus, marți, sub învinuire de către DNA, pentru complicitate la uzurparea funcției.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță.

Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română.

În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Ce acuzații i se aduc șefului Armatei

Procurorii militari din cadrul DNA i-au adus la cunoștință, marți, generalului Vlad Gheorghiță, șef al Statului Major al Apărării, calitatea de suspect într-un dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

„Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.

Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate.

Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale.

Suspectului Vlad Gheorghiță i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”, au transmis reprezentanții DNA.

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