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Patriarhia Română se declară îngrijorată de parada Bucharest Pride: „Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator”

Patriarhia Română se declară îngrijorată de parada Bucharest Pride:
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Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook. Este transmis un îndemn la „discernământ și apărare a valorilor creștine în contextul paradei Bucharest Pride”. Marșul va avea loc în acest weekend, pe 13 iunie (sâmbătă).

Evenimentul Bucharest Pride se desfășoară în perioada 3-13 iunie 2026, iar în ultima zi va avea loc și marșul pe străzile Bucureștiului. Anul acesta, tema este „All of Us”. Programul conține evenimente ulturale și comunitare dedicate persoanelor LGBTQIA+. De altfel, anul acesta, organizația ACCEPT marchează 30 de ani de la înființare.

Patriarhia Română se declară îngrijorată de parada Bucharest Pride

Patriarhia Română se declară îngrijorată de parada Bucharest Pride

Ce transmite Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al BOR

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al BOR, a transmis pe Facebook un mesaj prin care relevă faptul că Patriarhia Română „își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea” acestui eveniment din Capitală. Reprezentanții Patriarhiei Române subliniază faptul că o astfel de manifestație „care promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare”.

Patriarhia Română reafirmă că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie este fundamentul societății și al creșterii copiilor. Reprezentanții Bisericii susțin că manifestările care promovează alte modele de familie pot genera îngrijorare. În mesaj se notează că manifestările de acest tip „pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale”.

„Îndemn la discernământ și apărare a valorilor creștine în contextul paradei Bucharest Pride.

Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea, în București, a unei parade dedicate promovării diversității orientărilor sexuale, într-un context social și spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ și responsabilitate.

În misiunea sa de păstrare și transmitere a învățăturii creștine, Biserica Ortodoxă Română mărturisește că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naştere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare.

Având convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății, Patriarhia Română reaminteşte faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială”, transmite Adrian Agachi.

„Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos”

Patriarhia Română îi îndeamnă pe credincioși și clerici să intensifice rugăciunea și să promoveze valorile creștine în familie, comunitate și societate.

„Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos.

În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creştine în familie, în parohie şi societate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române”, se arată în postarea de pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

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