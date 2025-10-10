Prima pagină » Social » O asociație critică statul român pentru că refuză să legalizeze căsătoriile dintre persoanele LGBTIQA+, la doi ani de la decizia impusă de CEDO

10 oct. 2025, 23:42, Social
Asociația ACCEPT a îndemnat statul român să adopte cât mai rapid o strategie privind egalitatea sexuală. Asociația reclamă că au trecut doi ani de la decizia CEDO privind obligația recunoașterii parteneriatelor între persoanele de același sex, iar România n-a prezentat nici acum un plan concret. 

Joi, a salutat adoptarea de către Comisia Europeană a noii strategii pe 5 ani pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+ și a solicitat României să urmeze exemplul executivului european.

„În timp ce la nivel european se consolidează un cadru comun de acțiune împotriva urii și discriminării, România continuă să întârzie adoptarea unor măsuri esențiale pentru protejarea și incluziunea persoanelor LGBTIQ+, precum legislația de protecție a vieții de familie și a unei proceduri de schimbare a documentelor pentru persoanele trans. Lipsa unei strategii naționale, a unei coordonări guvernamentale dedicate și a unei legislații clare împotriva discursului urii arată un decalaj periculos față de angajamentele europene”, a declarat Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT.

„Asociația salută inițiativa Comisiei Europene și își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul și Parlamentul României pentru a transforma această strategie europeană într-un plan național concret, care să garanteze demnitatea, siguranța și egalitatea tuturor cetățenilor, indiferent de identitatea lor”., a mai spus directorul Asociației ACCEPT.

Comisia Europeană încurajează statele membre UE să adopte până în 2027 strategii sau planuri naționale pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+.  În România, în domeniul muncii, 25% dintre persoanele LGBTIQ+ afirmă că s-au simțit discriminate la locul de muncă sau în procesul de recrutare (media europeană fiind de 19%), arată comunicatul transmis de Asociația ACCEPT.

În mediul educațional, 69% dintre tinerii LGBTIQ+ au fost victime ale bullying-ului sau ale atitudinilor umilitoare în școli și universități, ceea ce face ca 60% dintre ei să își ascundă identitatea.

