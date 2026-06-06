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Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei

Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei
Zone afectate de bruiaj GPS din Europa (zonele cu bruiaj intens, precum Constanța, sunt colorate în roșu). Sursa hartă: gpsjam.org
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Zona portului Constanța este una dintre regiunile cele mai afectate de bruiaj ori interferențe GPS din Europa, relevă datele GPS Jam, un site care prezintă zilnic informații din surse deschise (OSINT) referitoare la nivelul bruiajului sau al semnalelor false de localizare, de tip „spoofing”. Sud-estul României, porțiuni din zona Moldovei și întregul litoral românesc de la Marea Neagră se numără printre cele mai afectate regiuni din Europa în privința bruiajului GPS, 

Cele mai recente date publice, arată datele furnizate de GPS Jam, arată că zona de Litoral a României, care include porturile Constanța și Mangalia, alături de litoralul Bulgariei și regiunea baltică sunt cele mai „roșii” zone din Europa în privința bruiajului GPS, potrivit Antena 3 CNN.

Regiunea Constanța are un nivel „ridicat” de bruiaj GPS

Astfel, regiunea Constanța are un nivel „ridicat” de bruiaj GPS, de peste 10% și bruiajul se menține activ și în cazul unui „prag maximal” de 200%. Date similare oferă și aplicația „GPS jamming map” (harta a bruiajului GPS) oferite de site-ul Flight Radar.

Ucraina a recunoscut vineri că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este o dronă a Kievului, scăpată de sub control, în urma bruiajului exercitat de sistemele electronice de război rusești. În total, țara vecină a pierdut controlul asupra a 4 drone, potrivit sursei citate:

  • drona din Portul Constanța, care a explodat vineri dimineață
  • o dronă care s-a autodetonat în dreptul portului, dar în largul coastelor românești
  • alte două drone, care s-au autodistrus în largul Mării Negre.

Interval de 4 ore în care autoritățile nu au știut de drona ucraineană

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că le-a cerut autorităților ucrainene să anunțe România de îndată ce pierd controlul asupra unor drone, după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța, deși echipe ale mai multor instituții ale statului se aflau în imediata apropiere.

Între momentul în care drona a fost observată, ora 6:00 dimineața, și notificarea venită din partea Kievului, ora 10:00, a trecut un interval de 4 ore în care autoritățile române nu au știut că se află în fața unui obiect prevăzut cu explozibil.

Luna trecută, ministrul Apărării, Radu Miruță, anunța că avionul militar cu care zburase în Lituania, într-o vizită de lucru la detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, a suferit un bruiaj al sistemului GPS.

Raport: 90% din semnalele false de GPS din estul României provin din Crimeea

„Avionul fiind militar, are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă”, a adăugat ministrul român al Apărării.

De notat că, pe lângă bruiajul clasic (emiterea pe aceeași frecvență a unui semnal mai puternic, care interferează cu cel original), aeronavele sau navele pot fi afectate și de așa-numitul „spoofing” GNSS (de la „Global Navigational Satellite System” – sistem global de navigație prin satelit). Spoofing-ul e un tip de interferență care „păcălește” utilizatorul și îl face să creadă că se află într-o locație falsă.

Spoofingul GPS este o tehnică uzuală folosită de unitățile de război electronic ale Rusiei

Spoofingul GPS este o tehnică uzuală folosită de unitățile de război electronic ale Rusiei, prin care sunt transmise semnale false către receptorii GPS ai aeronavelor sau dronelor. Fostul șef al Armatei române avertiza, încă din anul 2023, că Rusia bruiază semnalul GPS al navelor din Marea Neagră.

90% din semnalele false de GPS concentrate în estul României provin din Crimeea și afectează aproape întregul trafic aerian care face legătura dintre Uniunea Europeană și Asia, conform unui raport independent publicat încă din 2024. De asemenea, raportul semnala o creștere de 500% a acestor incidente în ultimul trimestru al anului 2024, comparativ cu primele două trimestre ale aceluiași an.

90% din semnalele false de GPS semnalate în estul României provin din Crimeea

Sud-estul României, porțiuni din zona Moldovei și întregul Litoral românesc de la Marea Neagră sunt printre cele mai afectate regiuni din Europa în privința bruiajului GPS, Aceste interferențe afectează zilnic sistemele de navigație ale avioanelor sau navelor comerciale. În prezent, 90% din semnalele false de GPS semnalate în estul României provin din Crimeea, afectând aproape întregul trafic aerian care face legătura dintre Uniunea Europeană și Asia.

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