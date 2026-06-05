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Pavel Popescu îi cere demisia lui Miruță după incidentul cu drona din Portul Constanța: „Plecați domnule ministru!”

Pavel Popescu îi cere demisia lui Miruță după incidentul cu drona din Portul Constanța: „Plecați domnule ministru!”
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Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, îi cere demisia ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, după explozia dronei ucrainene în Portul Constanța. Liberalul critică „incapacitatea halucinantă” de comunicare a ministrului și susține că explicațiile acestuia cu privire la incident ridică semne de întrebare despre modul în care autoritățile au gestionat situația.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Pavel Popescu afirmă că a evitat să comenteze public incidentele cu drone care au ajuns pe teritoriul României, însă consideră că declarațiile făcute de Radu Miruță după incidentul din Portul Constanța nu pot rămâne fără răspuns.

„Ca simplu cetățean al acestei țări, unde îmi cresc copilul: am condus Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților din Parlamentul României. Am un respect imens pentru Armata României, cunoscând în detaliu problemele cu care se confruntă de ani de zile, din cauza unui management politic dezastruos”, a scris Pavel Popescu pe Facebook.

„Dl. Radu Miruță ne spune, din nou, niște lucruri absolut halucinante”

Fostul parlamentar și președinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților a urmărit declarațiile făcute de ministrul interimar al Apărării după incidentul cu drona marină și a subliniat că nu poate înțelege modul în care Miruță a spus, din nou, „niște lucruri absolut halucinante”.

„Totuși: în nefericitul incident cu drona marină de astăzi (ucraineană de această dată), nu pot să ÎNȚELEG și să procesez, cu mintea mea de IQ mediu, spun eu, cum ministrul apărării al României – Dl. Radu Miruţă ne spune, din nou, niște lucruri absolut halucinante: «Noi am identificat drona la ora 06:00, am încercat să vedem despre ce e vorba, nu știu să vă spun de ce partea ucraineană ne-a anunțat la ora 10:00.»

«Având în vedere că nu este zona de supraveghere a Armatei Române, pot să vă răspund întrebând și eu (dacă drona putea fi observată de radarele din Portul Constanța, n.red.), acolo este zona Autorității Navale…».”

Pavel Popescu: „Cum definiți «am încercat să vedem despre ce e vorba»?”

În acest context, Pavel Popescu a formulat o serie de întrebări adresate direct ministrului Miruță:

„Întrebarea 1: Domnule ministru, cum definiți «am încercat să vedem despre ce e vorba»?

Întrebarea 2: În 4 ore și jumătate, de la momentul identificării dronei până la explozia ei, ne spuneți, domnule ministru, că ați așteptat să fiți informați de partea ucraineană? Adică dumneavoastră, Ministrul Apărării al României, în 4 ore și jumătate, începând cu ora 06:00, nu l-ați putut suna direct pe omologul ucrainean pentru a vă confirma, la cererea dumneavoastră, proveniența dronei?

Întrebarea 3: Dumneavoastră, ministrul unei țări NATO, UE, partener strategic cu Ucraina, veniți în fața românilor și le spuneți că din cele 4,5 ore pe care le-ați avut la dispoziție pentru a interveni, au contat/ne-au salvat 3 minute?

Întrebarea 4: Prin fraza «având în vedere că nu este zona de supraveghere a Armatei Române, pot să vă răspund întrebând și eu…» ne spuneți nouă, tuturor românilor, că Armata României, care prin definiția ei trebuie să apere și să protejeze fiecare centimetru pătrat al acestei țări, nu are niciun fel de responsabilitate în cazul în care drone marine pătrund pe teritoriul ei? În același timp, cu un tupeu inimaginabil, încercați să puneți eșecul dumneavoastră de astăzi în cârcă MAI?

Întrebarea 5: Domnule Miruță, sunteți sigur că sunteți apt pentru a ocupa scaunul de ministru al apărării, sau v-ați propus să decredibilizați total Armata Română?”.

„PLECAȚI, domnule Miruță!”

În finalul mesajului, Pavel Popescu i-a transmis un apel public premierului desemnat, Eugen Tomac, căruia îi solicită ca Radu Miruță să nu mai facă parte din viitorul Guvern.

„Într-o notă extrem de serioasă, fac un apel către premierul desemnat, Eugen Tomac, un fost coleg pe care îl cunosc de ani buni și pe care îl respect enorm pentru decența cu care și-a construit cariera politică: Domnule premier desemnat, vă rog, în numele tuturor românilor îngrijorați cu privire la ce se întâmplă în aceste zile, să vă luați angajamentul, că în noul guvern – care sper că va fi investit cât mai curând, nu îl vom mai avea ministru pe domnul Miruță. Vă mulțumesc!”

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