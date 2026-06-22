Prima pagină » Actualitate » Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri

Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri

Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cursul zilei de luni, 22 iunie 2026, au avut loc o serie de percheziții DIICOT în București și în județele Ilfov și Dâmbovița. Anchetatorii vizează o grupare de criminalitate organizată, din care fac parte și 12 cetățeni din Sri Lanka. Aceștia sunt suspectați că obțineau bani din vânzarea de droguri de risc și de mare risc. Un tânăr a murit de supradoză.

DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au desfășurat 15 percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița. Ancheta vizează un dosar de grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și de mare risc. Procurorii cercetează și complicitatea într-un caz de trafic de droguri soldat cu moartea unei persoane.

Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri

Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză

Gruparea pregătea și transporturi internaționale

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat din iunie 2025 și era formată din 12 cetățeni din Sri Lanka, angajați în România. Membrii sunt suspectați că vindeau droguri de risc și de mare risc în mod organizat. Aceștia ar fi folosit mai multe locuințe pentru depozitare și distribuție, inclusiv la petreceri organizate în comunitatea lor. Procurorii susțin că gruparea pregătea și transporturi internaționale de droguri ascunse.

Gruparea infracțională era organizată pe mai multe niveluri și se ocupa cu achiziția și vânzarea de droguri. Stupefiantele erau distribuite către clienți fideli sau ocazionali, inclusiv la petreceri și evenimente din comunitatea srilankeză. Drogurile erau vândute prin intermediari sau direct, în locații dedicate și în locuințe din București.

Drogurile i-au adus sfârșitul

În noaptea de 29 spre 30 iunie 2025, un membru al grupării a organizat o petrecere privată cu peste 200 de participanți, inclusiv persoane din rețea. La eveniment au fost vândute droguri de risc și mare risc. Un tânăr a murit în urma unui stop cardio-respirator. Decesul a fost provocat de consumul unui amestec de substanțe interzise, inclusiv cocaină, amfetamină, metamfetamină, ecstasy și ketamină.

Ce a transmis DIICOT

Vă redăm integral comunicatul emis de DIICOT, azi, 22 iunie 2026.

„Astăzi, 22 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Dâmbovița, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și complicitate la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea victimei.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cel puțin din luna iunie 2025 până în prezent, pe raza municipiului București și a județului Ilfov s-a cristalizat și a acționat o grupare de criminalitatea organizată, formată din 12 membri, persoane de origine srilankeză, lucrători cu permise de muncă pe teritoriul României încă din anul 2024, în scopul obținerii de beneficii materiale din vânzarea sistematică de droguri de risc și de mare risc.

Existența unei structuri organizatorice stabile, tipice unui grup infracțional organizat de tip colaborativ, a fost evidențiată treptat prin documentarea pe parcursul urmăririi penale a unor momente în care membrii grupului au realizat întâlniri pre-operative, au gestionat mai multe locuințe destinate punerii în vânzare de droguri de risc și de mare risc, au coordonat aprovizionarea, depozitarea și distribuția drogurilor, inclusiv în cadrul unor petreceri organizate pentru comunitatea din care fac parte și au planificat activități viitoare, inclusiv transporturi internaționale de droguri disimulate.

Grupul infracțional, organizat pe o structură de tip nuclee și paliere, de tip achiziționare și vânzare de stupefiante către clienți stabili sau ocazionali, în cadrul unor petreceri sau evenimente organizate în cadrul comunității srilankeze, de organizatori al unor astfel de întruniri și intermediari în vânzarea de droguri, precum și de comercializare directă, în locații special destinate, ori în cadrul unor petrecerilor organizate în diferite spații sau locuințe din București.

În acest context, unul dintre membrii, în noaptea de 29/30.06.2025, a organizat un eveniment privat cu peste 200 de participanți, între care și membri ai grupului infracțional din care face parte, în care au fost comercializate droguri de risc și mare risc, situație ce a a avut ca urmare moartea unui tânăr, survenită prin stop cardio-respirator consecutiv acțiunii deprimante asupra sistemului nervos central a unui cocktail de substanțe de mare risc (cocaină, amfetamină, metamfetamină și derivat de tip ecstasy și ketamină).

Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise comercializate, în municipiul București, dar și în localități situate pe raza județului Ilfov, de către membrii grupului infracțional organizat, respectiv canabis, rezină de canabis, cocaină, comprimate ecstasy, metamfetamină.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.

Sursă foto: DIICOT, Mediafax Foto

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Discuțiile de la sediul AUR s-au terminat. Adrian Veștea: În această seară mergem la învestire. Simion: Nu luăm în calcul un vot pentru Veștea, deocamdată. Ce condiții îi pune lui Nicușor Dan pentru a-i vota guvernul
19:44
Discuțiile de la sediul AUR s-au terminat. Adrian Veștea: În această seară mergem la învestire. Simion: Nu luăm în calcul un vot pentru Veștea, deocamdată. Ce condiții îi pune lui Nicușor Dan pentru a-i vota guvernul
ULTIMA ORĂ Premierul demis Ilie Bolojan anunță ședință extraordinară de Guvern luni, la ora 20.00
17:19
Premierul demis Ilie Bolojan anunță ședință extraordinară de Guvern luni, la ora 20.00
EXCLUSIV Noi detalii despre Tudor Chirilă și Oana Gheorghiu, surprinși pe aeroport. Cei doi au plecat împreună în vacanță, în Grecia. Au ales o insulă preferată de mulți români
16:50
Noi detalii despre Tudor Chirilă și Oana Gheorghiu, surprinși pe aeroport. Cei doi au plecat împreună în vacanță, în Grecia. Au ales o insulă preferată de mulți români
ULTIMA ORĂ Pericol de explozie la un bloc din București. 90 de persoane au fost evacuate
16:01
Pericol de explozie la un bloc din București. 90 de persoane au fost evacuate
CONTROVERSĂ Activistul politic Tudor Chirilă și ONG-ista proaspăt intrată în politică, Oana Gheorghiu, au plecat împreună din țară. Cei doi au fost surprinși în aeroport. Gândul publică fotografiile
15:17
Activistul politic Tudor Chirilă și ONG-ista proaspăt intrată în politică, Oana Gheorghiu, au plecat împreună din țară. Cei doi au fost surprinși în aeroport. Gândul publică fotografiile
JUSTIȚIE DNA percheziționează telefoanele ridicate în cazul Ciprian Ciucu – Jocuri de Noroc. Ultima oră: Influencer, audiat în calitate de martor
15:17
DNA percheziționează telefoanele ridicate în cazul Ciprian Ciucu – Jocuri de Noroc. Ultima oră: Influencer, audiat în calitate de martor
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
Anunțul lui George Simion. Ce va face AUR la votul pentru guvernul Veștea
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Ce a urmărit PNL prin organizarea Congresului. „Calculul echipei Bolojan este că va rămâne la guvernare până în toamnă”
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Creierul nostru nu a fost conceput pentru atâtea știri negative. Cum să supraviețuim în era digitală?
Petrișor Peiu: „Am fost surprins de declarația lui George Simion că îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea”
19:38
Petrișor Peiu: „Am fost surprins de declarația lui George Simion că îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea”
ULTIMA ORĂ SURSE – Veștea nu l-a convins pe Simion. Președintele AUR și-a anunțat deja apropiații, printr-un mesaj, că nu vor vota Guvernul Veștea. Gândul publică mesajul
19:22
SURSE – Veștea nu l-a convins pe Simion. Președintele AUR și-a anunțat deja apropiații, printr-un mesaj, că nu vor vota Guvernul Veștea. Gândul publică mesajul
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
19:07
Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu, al doilea om din AUR, amenință cu retragerea din partid dacă George Simion decide să-l susțină pe Veștea. Declarație în exclusivitate pentru Gândul
18:54
Petrișor Peiu, al doilea om din AUR, amenință cu retragerea din partid dacă George Simion decide să-l susțină pe Veștea. Declarație în exclusivitate pentru Gândul
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Damian Drăghici
18:49
Marius Tucă Show începe marți, 23 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Damian Drăghici
FLASH NEWS Jeffrey Donaldson, fostul lider al DUP din Irlanda de Nord, găsit vinovat pentru viol și multiple abuzuri sexuale asupra unor minore
18:48
Jeffrey Donaldson, fostul lider al DUP din Irlanda de Nord, găsit vinovat pentru viol și multiple abuzuri sexuale asupra unor minore

Cele mai noi

Trimite acest link pe