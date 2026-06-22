Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri

În cursul zilei de luni, 22 iunie 2026, au avut loc o serie de percheziții DIICOT în București și în județele Ilfov și Dâmbovița. Anchetatorii vizează o grupare de criminalitate organizată, din care fac parte și 12 cetățeni din Sri Lanka. Aceștia sunt suspectați că obțineau bani din vânzarea de droguri de risc și de mare risc. Un tânăr a murit de supradoză.

DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au desfășurat 15 percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița. Ancheta vizează un dosar de grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc și de mare risc. Procurorii cercetează și complicitatea într-un caz de trafic de droguri soldat cu moartea unei persoane.

Gruparea pregătea și transporturi internaționale

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat din iunie 2025 și era formată din 12 cetățeni din Sri Lanka, angajați în România. Membrii sunt suspectați că vindeau droguri de risc și de mare risc în mod organizat. Aceștia ar fi folosit mai multe locuințe pentru depozitare și distribuție, inclusiv la petreceri organizate în comunitatea lor. Procurorii susțin că gruparea pregătea și transporturi internaționale de droguri ascunse.

Gruparea infracțională era organizată pe mai multe niveluri și se ocupa cu achiziția și vânzarea de droguri. Stupefiantele erau distribuite către clienți fideli sau ocazionali, inclusiv la petreceri și evenimente din comunitatea srilankeză. Drogurile erau vândute prin intermediari sau direct, în locații dedicate și în locuințe din București.

Drogurile i-au adus sfârșitul

În noaptea de 29 spre 30 iunie 2025, un membru al grupării a organizat o petrecere privată cu peste 200 de participanți, inclusiv persoane din rețea. La eveniment au fost vândute droguri de risc și mare risc. Un tânăr a murit în urma unui stop cardio-respirator. Decesul a fost provocat de consumul unui amestec de substanțe interzise, inclusiv cocaină, amfetamină, metamfetamină, ecstasy și ketamină.

Ce a transmis DIICOT

Vă redăm integral comunicatul emis de DIICOT, azi, 22 iunie 2026.

„Astăzi, 22 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Dâmbovița, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și complicitate la infracțiunea de trafic de droguri de mare risc care a avut ca urmare moartea victimei. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, cel puțin din luna iunie 2025 până în prezent, pe raza municipiului București și a județului Ilfov s-a cristalizat și a acționat o grupare de criminalitatea organizată, formată din 12 membri, persoane de origine srilankeză, lucrători cu permise de muncă pe teritoriul României încă din anul 2024, în scopul obținerii de beneficii materiale din vânzarea sistematică de droguri de risc și de mare risc. Existența unei structuri organizatorice stabile, tipice unui grup infracțional organizat de tip colaborativ, a fost evidențiată treptat prin documentarea pe parcursul urmăririi penale a unor momente în care membrii grupului au realizat întâlniri pre-operative, au gestionat mai multe locuințe destinate punerii în vânzare de droguri de risc și de mare risc, au coordonat aprovizionarea, depozitarea și distribuția drogurilor, inclusiv în cadrul unor petreceri organizate pentru comunitatea din care fac parte și au planificat activități viitoare, inclusiv transporturi internaționale de droguri disimulate. Grupul infracțional, organizat pe o structură de tip nuclee și paliere, de tip achiziționare și vânzare de stupefiante către clienți stabili sau ocazionali, în cadrul unor petreceri sau evenimente organizate în cadrul comunității srilankeze, de organizatori al unor astfel de întruniri și intermediari în vânzarea de droguri, precum și de comercializare directă, în locații special destinate, ori în cadrul unor petrecerilor organizate în diferite spații sau locuințe din București. În acest context, unul dintre membrii, în noaptea de 29/30.06.2025, a organizat un eveniment privat cu peste 200 de participanți, între care și membri ai grupului infracțional din care face parte, în care au fost comercializate droguri de risc și mare risc, situație ce a a avut ca urmare moartea unui tânăr, survenită prin stop cardio-respirator consecutiv acțiunii deprimante asupra sistemului nervos central a unui cocktail de substanțe de mare risc (cocaină, amfetamină, metamfetamină și derivat de tip ecstasy și ketamină). Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe interzise comercializate, în municipiul București, dar și în localități situate pe raza județului Ilfov, de către membrii grupului infracțional organizat, respectiv canabis, rezină de canabis, cocaină, comprimate ecstasy, metamfetamină. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.

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