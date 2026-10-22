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Petrișor Peiu distruge mitul competenței Guvernului Bolojan cu cifrele Eurostat

Petrișor Peiu distruge mitul competenței Guvernului Bolojan cu cifrele Eurostat
Petrișor Peiu distruge mitul competenței Guvernului Bolojan
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Petrișor Peiu continuă să arate care sunt, de fapt, efectele guvernării Bolojan-USR. Folosind datele Eurostat, liderul senatorilor AUR spulberă mitul competenței fostului premier, îndepărtat de la Palatul Victoria la mai bine de 5 luni după ce Parlamentul l-a demis prin vot covârșitor.

„Mitul «competenței» Guvernului Bolojan a fost spulberat de Eurostat”, scrie pe Facebook Petrișor Peiu, într-un material în care arată că fostul prim-ministru „folosește exact minciuna folosită de Guvernul Ciolacu”.

Peiu: „Reducerea deficitului bugetar, o minciună”

„Reducerea deficitului bugetar, marota fostului guvern, se dovedește a fi doar o minciună, mare cât uriașul aparat de propagandă guvernamental”, notează Peiu. Concret, el arată, pe cifre, care este realitatea, de fapt: „În vreme ce guvernul comunică oficial un deficit pe primele șase luni ale anului de doar 2% din PIB, adică 41 de miliarde de lei, Eurostat comunică, tot oficial, un deficit bugetar de 3,7-3,8% din PIB ( adică 75-76 de miliarde de lei) în aceeași perioadă a anului 2026!”.

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Mai departe, iată ce întreabă, retoric, Petrișor Peiu:

„A ascuns Guvernul aproape 35 de miliarde de lei? Da și iată cum: Guvernul publică, în mod deliberat, numai datele de deficit «pe cash», adică diferența dintre cheltuielile făcute și veniturile încasate la bugetul consolidat. În schimb, Eurostat publică tot timpul deficitul ESA (European System of Accounts), adică diferența dintre cât s-a angajat să cheltuiască Guvernul și cât a încasat!

Practic, pe primele 6 luni din acest an, Guvernul a întârziat plata a 35 de miliarde de lei, bani pe care îi datorează dar nu i-a plătit furnizorilor sau instituțiilor de stat, conform unor contracte valabile.

Deci, Guvernul Bolojan nu a redus deficitul bugetar, ci doar a «uitat» să plătească 35 de miliarde de lei!

Cu alte cuvinte, la finalul trimestrului I aveam un deficit care anualizat ar fi fost 7,4% din PIB, iar la finalul trimestrului II un deficit care anualizat era de 7,8% din PIB! Practic, Eurostat ne spune că vom avea, la final de 2026, un deficit bugetar de aproape 8% din PIB, fix la fel ca anul trecut!”.

„Ministrul de Finanțe a orchestrat această minciună”

Potrivit lui Petrișor Peiu, cifrele raportate de Eurostat și situația reală din România „merită câteva comentarii”. Iată ce punctează liderul senatorilor AUR:

  1. Comisia Europeană și agențiile de rating au continuat și anul acesta să fie complice cu guvernul și să ascundă mizeria sub preș;
  2. Ministrul de Finanțe care a orchestrat această minciună nu a fost deloc pedepsit, ci păstrat ca element central și în noul guvern, Luca Niculescu;
  3. Din primele șase luni ale anului, PSD a fost în guvern timp de patru luni, deci este complice cu minciuna Guvernului Bolojan;
  4. Toate creșterile de taxe și creșterea normei didactice au fost degeaba – guvernul nu s-a putut înfrâna din cheltuieli;
  5. Care mai este diferența dintre Ciolacu și Bolojan?

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