Au fost demarate ample lucrările la Podul Basarab, fiind anunțate de primarul general Ciprian Ciucu chiar de pe șantier. Tramvaiul deja nu mai circulă pe pod. Din data de 29 iunie va fi restricționat și traficul auto în zona podului, care este inclus în amplul program de reabilitare demarat de PMB pentru mai multe obiective strategice ale Capitalei.

Traficul auto va fi închis alternativ

Traficul auto va fi sistat în mod alternativ pe benzile podului, începând cu 29 iunie, notează Mediafax. Concret, pe banda liberă se va circula în dublu sens, în timp ce cealaltă va fi în lucru. De notat că tramvaiul nu mai circulă deja pe pod, de la debutul lucrărilor. Restricțiile sunt necesare pentru organizarea de șantier, a explicat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Inaugurat în 2011, podul nu a avut niciodată recepția finală

Podul Basarab a fost dat în funcție acum 15 ani, dar în mod paradoxal, recepția finală nu a fost făcută niciodată. Lipsa recepției a împiedicat realizarea lucrărilor de mentenanță impuse.

Primăria Capitalei a finalizat proiectarea lucrărilor și a stabilit costurile împreună cu constructorul. Scopul lucrărilor actuale este obținerea recepției finale a podului, a mai punctat Ciucu.

Circulația integrală se va relua în toamnă

Potrivit autorităților, lucrările vor dura aproximativ 10 luni. Traficul va fi restricționat doar pe perioada verii, urmând ca circulația integrală să se reia în toamnă. Ciucu a precizat că lucrările au fost programate intenționat în vacanța de vară a copiilor. Decizia a vizat minimizarea impactului asupra traficului zilnic.

Echipele intervin la șanțurile de scurgere, balustrade și asfaltare. În plan sunt incluse și lucrări de decolmatare a sistemelor de scurgere și de modernizare a iluminatului public.

Lucrările nu vor afecta structura de rezistență a podului, a mai precizat primarul general. Edilul a menționat și alte lucrări complexe în desfășurare, precum cele la rețelele de termoficare și liniile de tramvai. Printre acestea se numără proiecte în cartierul Henri Coandă și pe Bulevardul Națiunile Unite. Referitor strict la proiectele din zona centrală, primarul a precizat că se află încă în faza de documentație urbanistă. Acestea ar putea fi finalizate în aproximativ 2 ani.