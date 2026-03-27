Imagini spectaculoase cu Planșeul Unirii filmat de sus de către reporterii Gândul. Cum arată acum cea mai mare lucrare de infrastructură din București

Reporterii Gândul au filmat de sus Planșeul Unirii, respectiv lucrările de refacere a structurii de beton care acoperă râul Dâmbovița. Practic, din piață nu se mai recunoaște absolut nimic, iar de sus se văd și ruinele descoperite recent de către muncitori. Ce cred bucureștenii despre vestigiile arheologice care se află acum în șantierul din centrul Bucureștiului.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat zilele trecute că refacerea Planșeului Unirii s-ar putea finaliza la sfârșitul acestui an, iar parcul va fi amenajat peste aproximativ un an.

„Lucrarea, cu tot cu amenajarea parcului, estimăm că poate fi gata în primăvara anului viitor. Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii îl au, pe de o parte, şi faptul că există finanţare, mizăm să o închidem până la sfârşitul anului”, a spus Daniel Băluţă, luni, cu prilejul unei vizite efectuate pe şantierul de la Planşeul Unirii.

În prezent, șantierul de la Piața Unirii este extrem de complex, așa cum se poate vedea din imaginile surprinse de la înălțime de către reporterii Gândul.

Planșeul Unirii și ce a mai rămas din fântâni…

Practic, toată piața este ocupată de utilaje de construcții și se poate observa foarte clar cum a fost sistematizată circulația, astfel încât să nu încurce șantierul.

Tot de la înălțime se poate vedea ce a mai rămas din celebrele fântâni arteziene din centrul pieței.

De sus se pot vedea și ruinele clădirilor care ar fi construite în urmă cu peste 100 de ani. Acestea se pot observa și de pe trotuar, iar bucureștenii se opresc „ca la muzeu” să vadă descoperirea muncitorilor.

„Aici este vechea piață Unirii, unde era hala de zarzavaturi. Astea vor fi date jos, pentru că pe aici trebuie să treacă acele conducte, altfel nu se termină lucrarea. Se fotografiază, se consemnează, și cu asta basta”, ne spune un domn foarte sigur pe el, care se plimbă foarte des prin Piața Unirii.

„Per total, este foarte bine că se reface planșeul și se pune în siguranță, este foarte important”, spune și un tânăr încântat de faptul că primăria reface structura de beton.

Ruinele de la Planșeul Unirii au fost expertizate

Structurile vechi au fost dezgropate în luna septembrie 2025. Cercetarea arheologică a fost realizată în perioada 25 septembrie – 3 noiembrie 2025.

„A fost făcută o expertiză în acest sens și vom implementa în momentul în care vom primi măsurile pe care Ministerul Culturii, prin direcțiile de specialitate care le vor impune”, a declarat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță a anunțat că șantierul de la Planșeul Unirii are finanțarea necesară pentru continuarea lucrărilor, după modificarea programului guvernamental Anghel Saligny, care obligă autoritățile locale să contribuie cu 20% din bugetul propriu, relatează Mediafax.

De unde provin banii pentru reabilitare

Edilul de la Sectorul 4 a precizat că, în urma discuțiilor purtate în interiorul Guvernului și cu primarul general al Capitalei, a fost asigurată inclusiv cota de participare a Primăriei Sectorului 4, în valoare de 116 milioane de lei. Restul fondurilor este acoperit prin programul Anghel Saligny.

Guvernul a decis, în aprilie 2023, suplimentarea cu 750 de milioane de lei a fondurilor din Programul „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea și consolidarea Planșeului de la Piața Unirii.

Foarte multă vreme, proiectul de reabilitare a fost blocat în sertarul fostului primar general Nicușor Dan, care a semnat autorizația de începere a lucrărilor în ultima sa zi de mandat la Primăria Generală.

Planșeul de beton din Piața Unirii, pe sub care trece Râul Dâmbovița, se afla într-o stare de degradare foarte mare. Expertize tehnice au arătat că structura avea un risc seismic gradul I.

Structura de beton se afla în risc de prăbușire

Potrivit specialiștilor în construcții, care au verificat planșeul, acesta se putea prăbuși în cazul unui seism de intensitate medie. Problema uriașă era reprezentantă și de faptul că pe sub Dâmbovița (și pe sub planșeu) se află pasajul de la metrou, dintre Unirii 1 și Unirii 2.

Gândul a publicat încă din martie 2021 imagini în premieră de sub planșeu, care arată starea deplorabilă a construcției.

Acestea sunt deficiențele grave identificate la Planșeul Unirii:

armături corodate, beton exfoliat, reduceri de secțiune, vegetație acvatică pe fața betonului și defecte de față văzută la riglele cadrelor;

grinzi secundare (nervuri) demolate, zone care se presupune că au fost refăcute în cofraj metalic nerecuperat și care sunt într-o stare avansată de coroziune;

grinzi secundare (nervuri) cu secțiune de rezistență puternic afectată, console scurte la cadrele de rost distruse în întregime ca urmare a infiltrațiilor de apă în rosturi;

beton exfoliat, armături corodate și infiltrații locale în placa de beton a planşeului;

defecte de execuție și lucrări executate necorespunzător cu ocazia diverselor intervenții la planșeu;

degradări la partea carosabilă a străzilor de deasupra planşeului, guri de scurgere, borduri, trotuare pietonale și parapete.

