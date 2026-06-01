Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a explicat cum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română de către Rheinmetall.
„În 2021 am avut inițiativa și chiar am fost implicat în acel proiect. Tunurile antiaeriene pe care România le avea la înzestrare la vremea respectivă, pentru că nu mai corespundeau din punct de vedere tehnic. Radarul era depășit… Să le modernizăm, să le transformăm într-o astfel de capabilitate. Proiectul a început în 2021, adică cerința operațională a fost identificată de către luptător în 2021–2022. Contractul, în cele din urmă, s-a semnat în decembrie 2023, termenul de livrare pentru primele două sisteme, sunt patru sisteme în program. Două sisteme înseamnă că fiecare sistem are câte patru instalații. Deci opt instalații, despre asta vorbim, cu radare integrate cu tot. Era sfârșitul anului trecut, hai să spunem începutul anului ăsta. Nici acum nu au fost livrate și nici calendarul nu este foarte clar. Are logică ca Rheinmetall-ul să furnizeze aceste soluții Skynex și Skyranger, pentru că ele sunt compatibile cu proiectul de care spuneam anterior de modernizare a acelor instalații Oerlikon. Conform contractului, prima parte din cele patru sisteme, primele două sisteme trebuiau livrate după 2 ani de la semnarea contractului, adică sfârșitul anului 2025. Nu sunt livrate nici la ora actuală. Deci, pentru modernizarea celor patru sisteme, contractul respectiv, care probabil că a fost achitat în totalitate la ora asta, este de 300 și ceva de milioane de euro. Tot contractul cu tot pachetul. Nu intră numai sistemele, intră și partea de logistică, instruire, mentenanța pe termen mediu și lung.”, a declarat fostul comandant.