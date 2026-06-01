Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”

Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”

Dorin Toma: „Nici acum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română și modificate de către firma Rheinmetall. Ele trebuiau să ajungă în România la sfârșitul anului 2025”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gen. (R.) Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, a explicat cum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română de către Rheinmetall. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (R.) Dorin Toma: „Nu sunt livrate nici la ora actuală. Deci, pentru modernizarea celor patru sisteme, contractul respectiv, care probabil că a fost achitat în totalitată la ora asta, este de 300 și ceva de milioane de euro.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dorin Toma a explicat cum nu au fost livrate tunurile deținute de Armata Română de către Rheinmetall. Acesta spune că sistemele trebuiau să ajungă în România la finalul anului 2025. El subliniază că acest contract a fost semnat în decembrie 2023. Fostul comandant afirmă că aceste sisteme au fost achitate în totalitate, valoarea ajungând la peste 300 de milioane de euro.

„În 2021 am avut inițiativa și chiar am fost implicat în acel proiect. Tunurile antiaeriene pe care România le avea la înzestrare la vremea respectivă, pentru că nu mai corespundeau din punct de vedere tehnic. Radarul era depășit… Să le modernizăm, să le transformăm într-o astfel de capabilitate. Proiectul a început în 2021, adică cerința operațională a fost identificată de către luptător în 2021–2022. Contractul, în cele din urmă, s-a semnat în decembrie 2023, termenul de livrare pentru primele două sisteme, sunt patru sisteme în program. Două sisteme înseamnă că fiecare sistem are câte patru instalații. Deci opt instalații, despre asta vorbim, cu radare integrate cu tot. Era sfârșitul anului trecut, hai să spunem începutul anului ăsta. Nici acum nu au fost livrate și nici calendarul nu este foarte clar. Are logică ca Rheinmetall-ul să furnizeze aceste soluții Skynex și Skyranger, pentru că ele sunt compatibile cu proiectul de care spuneam anterior de modernizare a acelor instalații Oerlikon. Conform contractului, prima parte din cele patru sisteme, primele două sisteme trebuiau livrate după 2 ani de la semnarea contractului, adică sfârșitul anului 2025. Nu sunt livrate nici la ora actuală. Deci, pentru modernizarea celor patru sisteme, contractul respectiv, care probabil că a fost achitat în totalitate la ora asta, este de 300 și ceva de milioane de euro. Tot contractul cu tot pachetul. Nu intră numai sistemele, intră și partea de logistică, instruire, mentenanța pe termen mediu și lung.”, a declarat fostul comandant.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
20:30
Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
12:44
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Gen. (R.) Dorin Toma
12:43
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Gen. (R.) Dorin Toma
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
09:00, 31 May 2026
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
06:00, 31 May 2026
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a întins nicio capcană. Condițiile lui legate de viitorul premier sunt puse pentru ca Bolojan să rămână în funcție până în 2028″
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În ultima vreme, se vehiculează în media că Nicușor Dan a optat să îl desemneze pe Tomac în funcția de premier. Aceasta e o dezinformare, iar președintele nu a intervenit să confirme sau să infirme”
12:30, 30 May 2026
Ion Cristoiu: „În ultima vreme, se vehiculează în media că Nicușor Dan a optat să îl desemneze pe Tomac în funcția de premier. Aceasta e o dezinformare, iar președintele nu a intervenit să confirme sau să infirme”
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
INEDIT Ce evenimente cosmice sunt în iunie 2026. Ce nu ai voie să ratezi
22:03
Ce evenimente cosmice sunt în iunie 2026. Ce nu ai voie să ratezi
LIVE 🚨 A început Consiliul de securitate al ONU pe tema incidentului cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Războiul Rusiei trebuie să înceteze”
21:50
🚨 A început Consiliul de securitate al ONU pe tema incidentului cu drona de la Galați. Oana Țoiu: „Războiul Rusiei trebuie să înceteze”
NEWS ALERT Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
21:42
Hackerii lansează un mesaj fals ca să fure datele utilizatorilor: „Bolojan îl dă în judecată pe Cătălin Predoiu și postul de televiziune”
FLASH NEWS A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea
21:34
A murit Cheluțu, celebrul câine al lui Dorian Popa. Ce vârstă avea
INFRASTRUCTURĂ Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele
21:08
Începe golirea Lacului Herăstrău. Cât va dura până nu va mai fi pic de apă în el și ce se va întâmpla cu peștii și rațele
MILITAR Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut
21:04
Trump și Netanyahu au vorbit la telefon. Președinte american spune că premierul israelian l-a asigurat că trupele israeliene nu vor ajunge la Beirut

Cele mai noi

Trimite acest link pe