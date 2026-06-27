Poluare pe Jiu, după ce o conductă de la iazul de decantare al termocentralei Paroșeni s-a rupt. Ar fi fost afectate fauna și flora acvatică

Pe Jiul de Vest a fost semnalat un incident de mediu, după ce o conductă din iazul de decantare de la Căprișoara, aparținând Termocentralei Paroșeni, s-a rupt. Astfel, un val de cenușă reziduală a ajuns în albia râului, scrie gorjexpress.ro.

Reprezentanții Complexului Energetic Valea Jiului au confirmat producerea acestui incident și susțin că avaria s-ar fi produs joi. În paralel, specialiștii de la Administrația Bazinală de Apă Jiu efectuează verificări în teren ca să evalueze amploarea poluării și impactul asupra mediului.

Conform informațiilor disponibile, unda de poluare s-a propagat până în zona de confluență a Jiului de Vest cu Jiul de Est, în Defileul Jiului, și există suspiciuni că au fost afectate fauna și flora acvatică.

Iazul de decantare de la Căprișoara are o suprafață de 46 de hectare și o capacitate de peste 5,3 milioane de metri cubi. Acum, autoritățile urmează să stabilească împrejurările producerii incidentului și măsurile care se impun pentru limitarea efectelor asupra mediului.