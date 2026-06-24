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Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat

Ponta îi ia la mișto pe foștii susținători ai lui Nicușor Dan, dezamăgiți acum. Ce poze a postat
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Victor Ponta i-a ironizat pe rețelele sociale pe oamenii care au ieșit să protesteze în Piața Victoriei împotriva lui Nicușor Dan. Fostul premier a postat fotografii de la protestul „E nevoie să apărăm democrația!”, unde sute de persoane au scandat mesaje împotriva președintelui, deși în trecut îl susțineau.

Sursa foto: Facebook

Ponta a postat imaginile pe pagina sa de Facebook, alături de mai multe mesaje ironice. Acesta i-a numit pe manifestanți „useriști serioși” și „tineri frumoși și liberi”.

„Un userist serios + un grup de tineri frumoși și liberi”

Ponta a folosit și emoticoane pentru a scoate în evidență subînțelesul postării și pentru a exprima stări precum șocul sau starea de greață.

Sute de oameni au cerut socoteală președintelui în Piața Victoriei

Protestul de vineri seară a adunat în centrul Capitalei persoane nemulțumite de ultimele decizii politice și din justiție. Manifestanții au adus pancarte și au strigat lozinci împotriva lui Nicușor Dan, pe care l-au acuzat de trădare.

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