Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern

FLASH NEWS Mesajul lui Călin georgescu în timpul negocierilor de la Cotroceni: „Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”
16:37
Grupul parlamentar Uniți pentru România îl va propune, la consultările de la Cotroceni pe Victor Ponta, să formeze viitorul cabinet, în condițiile actualei crize politice prelungite și sub semnul atenționării lui Nicușor Dan asupra riscului degradării economice. Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a reiterat ce a susținut și la precedenta consultare cu președintele că va susține soluțiile care ar debloca situația actuală, mai presus de orice calcul politic. Chiriță reamintește că Victor Ponta a fost votat de 1,3 milione de români, are experiență, are capacitatea de a coagula forțele politice și a condus un guvern într-o perioadă dificilă.