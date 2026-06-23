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Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern

Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern
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Fostul premier Victor Ponta ar putea să revină în funcție, după ce Grupul ,,Uniți pentru România” l-a propus pentru a rezolva actuala criză guvernamentală. El spune că așteaptă să fie desemnat de Nicușor Dan și că nu va refuza să-și asume orice responsabilitate în contextul politic.
,,Sunt onorat și recunoscător pentru încrederea colegilor mei din Grupul „Uniți pentru România”! Sunt convins că propunerea lor a fost făcută cu cele mai bune intenții, pentru a oferi o soluție serioasă crizei politice și nevoilor românilor. Bineînțeles că, dacă mi se va cere, așa cum am făcut și în 2012, nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României!
Decizia aparține Presedintelui Romaniei!”, a scris Victor Ponta pe o rețea de socializare, după ce a preluat o postare de la UPR.

Grupul parlamentar Uniți pentru România îl va propune, la consultările de la Cotroceni pe Victor Ponta, să formeze viitorul cabinet, în condițiile actualei crize politice prelungite și sub semnul atenționării lui Nicușor Dan asupra riscului degradării economice.  Liderul grupului, Răzvan Mirel Chiriță, a reiterat ce a susținut și la precedenta consultare cu președintele că va susține soluțiile care ar debloca situația actuală, mai presus de orice calcul politic. Chiriță reamintește că Victor Ponta a fost votat de 1,3 milione de români, are experiență, are capacitatea de a coagula forțele politice și a condus un guvern într-o perioadă dificilă.

 

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