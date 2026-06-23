Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern

Fostul premier Victor Ponta ar putea să revină în funcție, după ce Grupul ,,Uniți pentru România” l-a propus pentru a rezolva actuala criză guvernamentală . El spune că așteaptă să fie desemnat de Nicușor Dan și că nu va refuza să-și asume orice responsabilitate în contextul politic.

,,Sunt onorat și recunoscător pentru încrederea colegilor mei din Grupul „Uniți pentru România”! Sunt convins că propunerea lor a fost făcută cu cele mai bune intenții, pentru a oferi o soluție serioasă crizei politice și nevoilor românilor. Bineînțeles că, dacă mi se va cere, așa cum am făcut și în 2012, nu voi refuza niciodată să îmi asum poziții sau responsabilități pentru binele României!

Decizia aparține Presedintelui Romaniei!”, a scris Victor Ponta pe o rețea de socializare, după ce a preluat o postare de la UPR.