Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile

Salvamont România anunță o premieră. După 146 de zile, niciun apel de urgență primit pe numărul unic 112, potrivit unei postări pe social media.

În acest interval de timp, peste 4500 de persoane au fost salvate din situații care au necesat intervenții.

Salvamont România: „O zi rară și prețioasă”

Potrivit unei postări pe Facebook, Salvamont România a bifat 26 mai drept „o zi rară și prețioasă”.

„După 146 de zile scurse din acest an și peste 4.500 de persoane salvate de salvamontiști, în această perioadă, ieri am avut, în sfârșit, prima zi fără niciun apel de urgență pentru serviciile Salvamont România.

O zi rară și prețioasă – o zi în care muntele a însemnat doar liniște, bucurie și siguranță”, a transmis Salvamont România.

Mai departe, turiștii au fost îndemnați să aibă „prudență și respect față de munte”.

„Vă mulțumim tuturor pentru responsabilitate, prudență și respectul față de munte și de activitățile desfășurate pe munte.

Ne dorim ca astfel de zile să devină cât mai dese, iar fiecare tură pe munte să se încheie cu zâmbete, amintiri frumoase și întoarceri în siguranță acasă.

Trasee senine, pași siguri și cât mai multe momente de liniște și bucurie pe creste – atât turiștilor, cât și salvamontiștilor care veghează necontenit asupra muntelui și a celor care îl iubesc”, au mai scris cei de la Salvamont România.

